Hrvatska za razliku od Srbije nije euforična, a Katar je idealan domaćin za nogomet kakav je danas

Eto ga na... Nismo ni počeli, a već je probijen mundijalski led s prvom iz reda objava sa stoti put plagiranim naslovom “evo kako bi izgledala reprezentacija sastavljena od igrača iz bivše bla bla...”. Za “ekskluzivu” se ovaj put pobrinuo izvjesni argentinski portal, valjda žaleći za suparnikom preko kojeg su gauči došli do svog pretposljednjeg finala.



Nije li već izlizano, pa nakon toliko godina i neukusno, otprilike kao kad bismo se ovdje na potezu od Drave do Jadrana bavili time kako bi danas izgledala Zbornaja SSSR-a? Ili reprezentacija Bavarske da se Njemačka opet raspadne... No nogomet je oduvijek bio pomalo i politička stvar pa bi najbolji odgovor na to prokleto pitanje “kako bi izgledala...” zapravo bio – nikako!