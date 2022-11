UŽIVO Pratite otvaranje SP-a u Kataru: Počinje najskuplje i najkontroverznije prvenstvo u povijesti

Baš kao i na mnogim velikim sportskim događajima diljem svijeta, organizatori se nadaju da će oduševiti gledatelje velikim imenima i bogatom scenom u koju će bez sumnje uložiti još puno milijuna.

Ceremonija počinje 90 minuta prije prve utakmice, dakle u 15.30 po hrvatskom vremenu na ranije spomenutom stadionu Al Bayt kapaciteta 60 tisuća gledatelja koji će ugostiti šest utakmica grupne faze, uključujući i utakmicu Hrvatske i Maroka, te po jednu utakmicu osmine finala, četvrtfinala i polufinala.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - 72nd FIFA Congress - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - March 31, 2022 A combination of eight bird's eye view pictures shows miniature models of the eight stadiums for the upcoming FIFA 2022 World Cup in soccer later this year: Al Janoub, Stadium 974, Khalifa International, Al Bayt, Lusail, Education City, Ahmad Bin Ali and Al Thumama. REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Prije četiri godine na otvorenju SP-a u Rusiji pjevao je Robbie Wiliams, a nagađa se da bi se to moglo dogoditi i ove godine. Među posljednjima se spominjalo i ime Dua Lipe, no pjevačica je na svom Twitteru demantirala te informacije kazavši da odbija nastupiti zbog stanja s ljudskim pravima u toj zemlji.

Malo je detalja poznato, a ono što je trenutno potvrđeno je nastup K-Pop zvijezde Jungkooka, člana boy benda BTS. On će će s katarskim pjevačem Fahadom al-Kubaisijem izvesti skladbu Dreamers, službenu himnu ovog Mundijala . Spominju se i imena Black Eyed Peasa kao i Nora Fatehi, no čini se da će domaćini puno toga ostaviti za iznenađenje.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS FILE PHOTO: An official stands inside one of the players' dressing rooms at the Al Bayt stadium, built for the upcoming 2022 FIFA World Cup soccer championship, during a stadium tour in Al Khor, north of Doha, Qatar December 17, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS