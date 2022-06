Cibona izjednačila protiv Zadra, braća suprotstavljena: Ne pričamo da ne izbije rat

Pobijedivši Cibonu u prvoj utakmici finala doigravanja, košarkaši Zadra načinili su veliki korak ka obrani naslova prvaka Hrvatske. Matematičari su izračunali da onaj koji, u seriji na tri pobjede, povede ima 68,7 posto izgleda i da bude pobjednik serije. Uostalom, da bi postao prvak, Zadru trebaju još dvije pobjede u moguće četiri utakmice, a Ciboni tri od četiri.

S pobjedom u prvoj zagrebačkoj utakmici Zadrani su Ciboni "oduzeli servis", odnosno preuzeli prednost domaćeg terena.

U drugom susretu finala doigravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske Cibona je u KC Dražen Petrović pobijedila Zadar 77-73 i u seriji na tri pobjede izjednačila na 1-1.

Nakon što je Zadar u prvom susretu u Zagrebu slavio sa 77-70, Cibona je u drugom dvoboju u svojoj dvorani pobijedila sa 77-73 izjednačivši na 1-1.

Finalna serija sada seli u Zadar gdje su na rasporedu iduće dvije utakmice. Treća utakmica na rasporedu je u nedjelju 5. lipnja, a četvrta je dva dana kasnije ponovo u dvorani Krešimir Ćosić. Eventuana peta igrala bi se 10. lipnja u Košarkaškom centru Dražen Petrović.

Zadar je bolje ušao u susret i nakon četiri minute igre imao je osam razlike (13-5). Cibona je uzvratila i do kraja prve četvrtine je izjednačila na 23-23. Drugi dio igre pripao je "Vukovima" i na odmor se otišlo sa +7 za Cibonu (43-36). Treća četvrtina ponudila je nervoznu igru s mnogo pogrešaka na obje strane, a taj dio igre dobili sui gosti sa 16-15.

Cibona je na startu posljednje četvrtine imala +6 (58-52), no Zadar je uspio okrenuti rezultat i četiri minute prije kraja stigao je do vodstva 68-66. I stao. Cibona tada radi seriju 8-0 za 74-68 minutu prije kraja.

Anthony Carter je tricom smanjio na 74-71, a nakon što je Amar Gegić realizirao jedno bacanje, Carter je novim košem smanjio na -2 (75-73), no do kraja susreta je bilo samo šest sekundi. Zadrani su napravili brzi prekršaj, a Toni Nakić realizirao oba bacanja za konačnih 77-73.

Cibonu su do pobjede predvodili Donald Reuvers sa 13 koševa, Roko Prkačin je zabio 12 koševa uz 10 skokova, dok je Amar Gegić dodao 10 koševa i upisao pet skokova. Kod Zadra najefikasniji su bili Carter sa 20 koševa i šest skokova, Pavle Marčinković sa 16 koševa i Dario Drežnjak sa 11 koševa.

Zanimljivo, Dario Drežnjak, jedan od boljih Zadrovih igrača čeka još dvoboja s mlađim bratom Mateom, Ciboninom uzdanicom na vanjskim pozicijama.

– S obzirom na to da je on imao problema s prekršajima u prvoj utakmici, nismo baš bili često sučeljeni na parketu. Doduše, baš on napravio je prekršaj na meni pri šutu za tricu za tri bacanja nakon čega mi je krenulo.

Razgovaraju li klupski suprotstavljena braća uoči ovakvih utakmica?

– Ne o košarci, to je naše pravilo. Jer, obojica jako želimo pobjedu i na parketu je rat pa ne želimo da tako bude i izvan njega. Pravimo se kao da ne igraju naše momčadi. Inače, san mi je zaigrati s bratom u reprezentaciji i sve ću učiniti da se to i dogodi.