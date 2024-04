Dvoboj braće Marić mogao odlučiti prvaka: 'Bez obzira što mi je brat, nastojat ću mu poremetiti planove'

Ako je netko od klubova HNL-a u dobroj formi u proljetnom dijelu sezone, to su onda Lokomotiva i Rijeka . Zagrebačka momčad od siječnja ove godine odigrala je 13 ligaških utakmica i poraz upisala jedino od Dinama (0:1) i Rijeke (0:4). Momčad s Kvarnera pak ima isti broj utakmica i samo jedan poraz koji datira od 25. veljače (protiv Dinama 0:1), s tim da je Rijeka primila ukupno samo četiri gola u 2024. godini. Statistika je to s kojom će se morati nositi lokosi jer u nedjelju (19.30 sati) im u goste dolazi baš momčad Željka Sopića. Poznaju je dobro jer sreli su se nedavno i u polufinalu Kupa na istom mjestu. Rijeka je tada slavila. No, od dviju momčadi samo se bolje poznaju dva brata Marić – Mateo (26) igra za Lokomotivu, a Mirko (28) za Rijeku i ovo će im biti treći međusobni susret otkako su obojica u HNL-u.

Mirko je stariji, ima iskustva igranja vani jer došao je iz Italije, ali imao je i on svoj period kada je bio u Lokomotivi u kojoj je Mateo već tri godine. Prometnuo se tamo u standardnog prvotimca, čak navukao i kapetansku traku. Pitamo ga što očekuje od nedjeljnog dvoboja?

– Neće se ta utakmica puno razlikovati od prijašnjih. Nadam se samo rezultatski da će biti drukčije. Rijeka je bila u dobroj formi i nastavila je tako. Mi smo nakon poraza od Dinama malo psihički pali, ali pokušat ćemo poremetiti planove Rijeke. Nismo uspjeli to napraviti Dinamu, ali pokušat ćemo njima. Borimo se za Europu, neće biti popuštanja bez obzira na to što igram protiv brata – kaže nam Mateo koji ima sjajan odnos s Mirkom, posljednji put sastali su se u Kupu.

– Čujemo se redovno, to je normalno. Prokomentiramo sve, ali poslije utakmice Kupa čekali smo da se ja malo ohladim, on je bio zadovoljan. Pokušat ću i ja jednom pobijediti, dva puta nisam uspio, ali pokušat ću sada treći put konačno pobijediti brata.

S obzirom na to da su obojica u HNL-u, imaju prilike i više biti zajedno.

– Dok sam igrao vani, nismo se toliko vidjeli, tek samo za praznike, a sada i ja odem do Zagreb i on dođe do Rijeke pogledati utakmicu. Poklopilo se sada da zadnjih šest-sedam kola Lokomotiva igra prije nas pa je on dan poslije slobodan i dolazi me gledati. Bliski smo, koristimo ovu priliku što smo u istoj ligi koliko god možemo – pojašnjava nam Mirko koji je nekada igrao za Lokomotivu pa dobro zna kako se tamo radi.

– Lokomotiva je odlična stepenica za Matea, sazrio je tamo. Nadam se da će ostvariti i koji transfer. Oni su mlada, poletna momčad, željna uspjeha i dokazivanja. I Dinamo je imao problema s njima, ali i mi u Kupu. Oni su ove polusezone izgubili samo od nas i sada protiv Dinama. Pokazatelji su to da igraju stvarno dobro ovo proljeće – kaže riječki ofenzivac koji u novom klubu uživa.

– Rijeka je bila super izbor za mene. Bio sam u Italiji i kada se pojavila prilika da se vratim kući, nisam se dvoumio. Stvarno uživam ovdje s obitelji. Odlično mi je u gradu i klubu. Pobjeđujemo i atmosfera je odmah bolja. Navijači vjeruju u nas, ogromna su podrška. Vidi se i kako mi igramo te domaće utakmice kada je pun stadion, kada ta energija navijača prijeđe na nas.

Sada će mu prepreka za tri boda biti rođeni brat, čovjek s kojim je radio prve nogometne korake i koji ga poznaje najbolje.

– Nije velika razlika u godinama između nas, po cijele dane smo igrali nogomet kao djeca. Puno smo vremena provodili zajedno, prvo u školi pa nakon nje, bio je samo nogomet. Moram reći da je bilo malo čudno kada smo prvi put igrali jedan protiv drugog u HNL-u, ali sada je već normalno – kaže stariji Marić koji je imao malo drukčiji nogometni put od brata. Osim što se po tome razlikuju, razlikuju se i karakterno.

Zajedno provodili dane

– Različiti smo u puno stvari, moram priznati. Mirko je mirniji, staloženiji, opušteniji, a ja sam nekako živčaniji, više me diraju stvari. I kao djeca smo se razlikovali, nismo imali neke zajedničke idole, on je bio navijač Barcelone, ja Arsenala. Uvijek neka suprotnost, ali u pozitivnom smislu – kaže Mateo pa otkriva kako izgledaju obiteljska okupljanja.

– Nogomet je neizbježna tema, sportaši smo, u istoj ligi, igramo jedan protiv drugog. To je neka glavna tema, uvijek su tu neka bockanja, ali sve sportski. Ne znam što očekuje obitelj, ali rezultatski nemaju favorita, pogotovo mama. Ne znam kako proživljavaju ove utakmice, nije im lako, ali jedan mora izgubiti ponekad.

Pitamo Marića mlađeg kakav ima odnos s bratom i ima li i kakvih internih oklada pred ovakve međusobne susrete?

– Nema oklada, ali dali ste mi sada dobru ideju. Inače imamo odličan odnos. Možda smo nekako natjecateljski nastrojeni od malih nogu, htio sam ga pobijediti u svemu, on mene, ja njega. On je stariji, znate kako je to, on je uvijek nosio pobjedu, a čini mi se da je i sada tako. Nikako da ga pobijedim. Normalna smo obitelj, volimo se, ali natjecateljski je uvijek neka draž tu za pobjedom.

Je li do sada našao recept za pobjedu?

– Ja sam vezni, on je naprijed, ne srećemo se baš pa nemam neki recept kako ga srediti. Ne pomaže ni provokacija, on je opušten, ništa ga ne dira. Govorim suigračima o njemu, pokušavam pomoći, reći u čemu je kvalitetan, u čemu nije, a tako vjerojatno on i svojim suigračima priča.

Pitali smo ga i jesu li Rijeka i Lokomotiva pun pogodak za njih?

– On je došao da dobije veću minutažu, imaju dobre rezultate, još ako se poklopi da osvoje naslove, bit će to pun pogodak. S moje strane je i Lokomotiva dobar izbor, igram konstantno, razvio sam se kao igrač. Ova sezona je popunila očekivanja, borimo se za Europu i išli smo daleko u Kupu. Naravno da kao igrač imam neka očekivanja i želje za većom razinom, transferima, ali ne razmišljam o tome sada. Lokomotiva je odskočna daska, ja sam se zadržao duže. Super mi je, ugodno je ovdje. To je znak da me cijene i vole. Zadovoljan sam i zahvalan – kaže Mateo koji za kraj otkriva kome u borbi za naslov daje prednost – Dinamu ili Rijeci.

– Nemam povijest ni s jednim klubom, osim što mi je brat u Rijeci. Zbog njega bih više volio da Rijeka izađe kao pobjednik. Igraju odličan nogomet, ali u zadnje vrijeme digao se Dinamo. Bit će neizvjesno.

