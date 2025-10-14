EKSKLUZIVNO! Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih

Dvadeset godina nakon njihova jedinog dvoboja, kojeg se još uvijek smatra jednom od najvećih borbi u povijesti MMA sporta, uzvratni meč dogovorii su Mirko Filipović i Fedor Emilianenko.

Borba se trebala dogoditi u Japanu ali neće. Mirko je potpisao ugovor u veljači a Fedor u lipnju. Kada je Mirko potpisao na raspolaganju je bilo sedam dvorana a kada je Fedor stavio svoj potpis na ugovor preostala je bila još samo jedna a i za nju su organizatori bili trek treći u redu. Šteta je to za japansku publiku koja bi ispunila dvoranu bilo koje veličine, ako treba i stadion, jer ova dvojica boraca i nadalje uživaju mitsku popularnost u Japanu.

Za razliku od te borbe održane 28. kolovoza 2005., ova se nije trebala odvijati po MMA pravilima jer ipak je riječ o borcima koji imaju 51 odnosno 48 godina (tri godine stariji je Cro Cop). Stoga je dogovoren meč po boksačkim pravilima a to je nešto što čak više odgovara ruskom borcu jer bi ovaj put teško izbjegao Cro Copov high-kick kojeg hrvatska borilačka legenda još uvijek može izvesti. Naime, kada smo Fedora lani u Beogradu pitali bi li volio boriti se ponovo s Cro Copom, ali po boksačkim pravilima, Fjodor je kazao:

- To uopće nije upitno. To može. Borba po MMA pravilima ne dolazi u obzir jer sam imao ozljedu ramena a dojma sam da niti Mirko ne bi pristao na MMA borbu.

Već tada se oko te borbe pregovaralo i na kraju je ona, uz više uvjetovanja s Fedorove strane, i dogovorena. A veliku ulogu u tome odigrao je Cro Copov menadžer Orsat Zovko, čovjek koji ga je i plasirao na japansko borilačko tržište .

Zovko je sada pak dogovoriao meč koji bi privukao ogromno zanimanje svjetske borilačke zajednice. Jer, i Cro Cop i Fjodor u svojem su "primeu" u Zemlji izlazećeg sunca bili božanstva koja po zemlji hodaju. Osim toga, njihov dvoboj bio je spektakularan. Fedor je napadao poput razjarene zvijeri, a Cro Cop mu je sjajno parirao. Štoviše, u jednom trenutku je Mirko protivnika malo i uzdrmao ali ga nije dovršio o čemu nam je hrvatski gladijator, nakon te borbe, rekao:

- U prvoj rundi sam ga uzdrmao direktom i umjesto da ga idem rušiti s boksačkim naletom, ja sam potegnuo high-kick i poskliznuo sam se.

Na koncu je, sudačkom odlukom, pobijedio Fedor a uzvrat se nije dogodio jer je hrvatski borac već sljedeće godine potpisao ugovor s UFC-om kojem "posljednji ruski car" nikad nije pristupio.

Dakako, da bi se ova borba mogla dogoditi u veteranskim godinama obojica boraca bi morala priložiti svoj zdravstveni karton pa tako i Mirko koji je, prije šest godina, karijeru okončao nakon blažeg moždanog incidenta. Svi pregledi nakon toga, a i najnoviji, potvrdili su da je Cro Cop zdravstveno za taj okršaj itekako spreman. Uostalom, on je u stalnom treningu pa mu ne bi bio problem dotjerati svoju boksačku formu za potreba uvjerljiva nastupa u ovoj spektakularnoj borbi.







