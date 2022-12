Dva vatrena trenirala odvojeno, raspoloženje u momčadi sve bolje: 'Svi znamo što je značila bronca 1998.'

Hrvatski reprezentativci današnji trening uoči subotnje utakmice za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu protiv Maroka odradili su u kampu Al Ersal 3 u Dohi. Izbornik Zlatko Dalić mogao je računati na sve igrače osim Josipa Juranovića i Marcela Brozovića koji su trenirali odvojeno u teretani. Stanje Borne Sose je bolje i on je normalno trenirao.

Već na današnjoj konferenciji za medije vidjelo se da se raspoloženje igrača podiglo nakon bolnog poraza u polufinalnom susretu s Argentinom (0:3).

- Postojalo je razočaranje i bol, što je i normalno kada izgubite takvu utakmicu. Ali svi igrači i stožer znaju kakav je ulog u igri u subotu. Svi znamo koliko je brončana medalja značila 1998. godine i koliko radosti je donijela našim ljudima. Svi su svjesni toga pa je stoga i sva usredotočenost na utakmicu s Marokom. A uz to prisutna je dobra atmosfera i zajedništvo kao i uvijek - naglasio je glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak te otkrio što vatrene očekuje do subotnje utakmice.

- Izbornik Dalić i Mateo Kovačić sutra će odraditi konferencije za medije u glavnom medijskom centru, a onda u 18 sati ovdje imamo službeni trening. Na dan utakmice klasika - pripreme i fokus za susret s Marokom.

Hrvatski navijači ponovno će se, prema već ustaljenom običaju u Dohi, okupiti ispred hotela u kojem su smješteni vatreni, razviti najveću navijačku zastavu te poslati poruke potpore reprezentativcima.

- Dosad je to bio dobar običaj pa ga nema potrebe mijenjati - dodao je Pacak i kazao da se očekuje do tri tisuće hrvatskih navijača na stadionu, no točan broj ne može znati jer dio ulaznica se prodaje preko Fife.

Reprezentacija će u nedjelju u 13 sati po lokalnom vremenu poletjeti iz Dohe, a u Zagreb bi trebala sletjeti u 17.10 sati po našem vremenu izvijestio je HNS-ov glasnogovornik.

Video - Gvardiol: 'Suze su me pogodile, jer sam znao da smo završili'