Gvardiol: Bio sam na dočeku 2018., nagrada za najboljeg mladog igrača bila bi lijepa, ali bronca je važnija

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu će se protiv Maroka u 16 sati boriti za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o sedmoj utakmici vatrenih na turniru i 14. ukupno na posljednja dva Mundijala, što znači da će zadnjim dvobojem u Kataru imati maksimalan broj susreta kroz oba natjecanja.

Nakon što je jučer pred novinare stao izbornik Zlatko Dalić, danas je isto uz Andreja Kramarića učinio Joško Gvardiol.

Odmah prvo pitanje bilo je za Joška. Rasplakao se nakon poraza protiv Argentinaca. Što mu je u tom trenutku rekao Marko Livaja?

- Ja i Marko smo jako dobri prijatelji. Svi se dobro slažemo, atmosfera je super i da nije ovako, tko zna kako bi završili turnir. Suze? Okej, pogodile su me jer znam da smo završili i sad nam slijedi borba za treće mjesto. Ovo je moje prvo Svjetsko prvenstvo i nadam se da će ih biti još.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 15.12.2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Konferencija za medije Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Josko Gvardiol, Andrej Kramaric, Tomislav Pacak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Tek mu je 20, kako gleda na proces nogometnog odrastanja i greške protiv Argentine?

- Suze nisu bile radi pogreške i jednostavno ne znam postoji li igrač koji ne griješi, pogotovo na poziciji stopera. Rekao bih da je to sastavni dio sporta i siguran sam da će ih biti još. Naravno, pokušavam da ih bude što manje.

Bio je na injekcijama, hoće li biti spreman za Maroko?

- Mislim da ću biti zdrav i da ću biti u sastavu - potvrdio je Joško.

Mnogo bi mu značilo da bude proglašen najboljim mladim igračem turnira. Ipak, nije mu to najvažnije...

- To bi bilo lijepo, ali puno bih sretniji bio da se Hrvatska vrati kući s broncom - izjavio je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 15.12.2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Konferencija za medije Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Josko Gvardiol, Andrej Kramaric, Tomislav Pacak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Prošlo Svjetsko 2018. Joško je imao 16 godina. Upitali su ga o njegovom stavu i gdje je bio kad su se vatreni vratili iz Rusije.

- Na terenu nastojim biti jedan drugi tip u odnosu na onog koji sam pred vama. Kad staneš na teren, moraš pokazati jednu dozu drskosti. Što se tiče dočeka, sve utakmice do Svjetskog prvenstva do finala sam gledao u Novigradu. Bio sam na dočeku, to je stvarno teško ponoviti, ali nadam se da ćemo uspjeti u barem nečemu sličnom.

Za kraj se Gvardiol osvrnuo na obranu.

- Moramo znati da obranu ne čine samo četvorica u zadnjoj liniji i vratar, nego svi. Na ovom SP-u moramo biti kao jedno i braniti se kao jedno jer inače ne može biti dobro - zaključio je.

