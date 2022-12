Kramarić: Marokanci će se bacati na glavu, nisam siguran da je Modriću zadnji SP

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu će se protiv Maroka u 16 sati boriti za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o sedmoj utakmici vatrenih na turniru i 14. ukupno na posljednja dva Mundijala, što znači da će zadnjim dvobojem u Kataru imati maksimalan broj susreta kroz oba natjecanja.

Jučer je pred novinare na konferencije za medije stao izbornik Zlatko Dalić i prokomentirao dojmove nakon polufinalnog poraza protiv Argentine.

- Ja bih još jedanput čestitao Argentini na plasmanu u finalu, a i našim dečkima. Stvarno su dali sve od sebe. U prvih 25 minuta imali smo potpunu kontrolu utakmice i onda je sve presjekao prvi gol i penal koji je dosuđen. Sve u svemu smo tužni i razočarani, ali moramo se skupiti za utakmicu u subotu i borbu za broncu - rekao je.

Danas će utakmicu protiv Marokanaca, koji su jučer izgubili od Francuske, od 15.15 najaviti Joško Gvardiol i Andrej Kramarić.

Prvo pitanje bilo je za Joška. Rasplakao se nakon poraza protiv Argentinaca. Što mu je u tom trenutku rekao Marko Livaja?

- Ja i Marko smo jako dobri prijatelji. Svi se dobro slažemo, atmosfera je super i da nije ovako, tko zna kako bi završili turnir. Suze? Okej, pogodile su me jer znam da smo završili i sad nam slijedi borba za treće mjesto. Ovo je moje prvo Svjetsko prvenstvo i nadam se da će ih biti još.

Tek mu je 20, kako gleda na proces nogometnog odrastanja i greške protiv Argentine?

- Suze nisu bile radi pogreške i jednostavno ne znam postoji li igrač koji ne griješi, pogotovo na poziciji stopera. Rekao bih da je to sastavni dio sporta i siguran sam da će ih biti još. Naravno, pokušavam da ih bude što manje.

Bio je na injekcijama, hoće li biti spreman za Maroko?

- Mislim da ću biti zdrav i da ću biti u sastavu - potvrdio je Joško.

Prvu broncu osvojili smo prije više od 20 godina.

- Utakmica za treće mjesto 1998. ne zaboravlja. To je cijelom hrvatskom narodu značilo mnogo, bilo je neopisivo. Mislim da ovakve prigode moramo iskoristiti i biti svježi u glavi. Kad se sjetim kad sam kao klinac skakao po ulici... Bila je to neopisiva sreća. Sigurna jedna od najvećih utakmica Hrvatske - rekao je Kramarić.

Koliko bi Jošku značilo da bude dobitnik nagrade za najboljeg mladog igrača turnira?

- To bi bilo lijepo, ali puno bih sretniji bio da se Hrvatska vrati kući s broncom - izjavio je.

Prva i posljednja utakmica, isti protivnik - Maroko.

- Poslije prve utakmice s Marokom na SP-u, osjetili smo o kakvoj se momčadi radi. Imaju talentirane igrače koji će dati život za pobjedu. Bit će jako slična utakmica kao što je bila prva. I borbe, i strpljenja. Neće biti prava na grešku. Pokazali su protiv Francuske da se mogu nositi s najvećim ekipama. Mislim da će biti jako slična utakmica. Bit će pitanje trenutka, individualna kvaliteta će možda odlučiti - ističe Andrej.

Prošlo Svjetsko 2018. Joško je imao 16 godina. Upitali su ga o njegovom stavu i gdje je bio kad su se vatreni vratili iz Rusije.

- Na terenu nastojim biti jedan drugi tip u odnosu na onog koji sam pred vama. Kad staneš na teren, moraš pokazati jednu dozu drskosti. Što se tiče dočeka, sve utakmice do Svjetskog prvenstva do finala sam gledao u Novigradu. Bio sam na dočeku, to je stvarno teško ponoviti, ali nadam se da ćemo uspjeti u barem nečemu sličnom.

Koliko će Marokanci biti motivirani, odgovorio je Kramarić.

- Mislim da će se bacati na glavu kao nikada prije u životu. Jer mogu postati besmrtni heroji nacije i stvoriti uspomenu za cijeli život. Na kraju je ova utakmica borba života. Neće biti prijateljska utakmica.

Joško je objasnio kako mu je bilo igrati protiv Messija.

- Mogu reći da je totalno drugačiji tip igrača u klubu i reprezentaciji. Sigurno mi je drago, iako se radi o porazu, ali danas-sutra barem mogu djeci pričati da sam 90 minuta čuvao Messija. Nadam se da ćemo idući put uspjeti pobijediti. Messi je najbolji igrač svih vremena.

Kramarić su upitali je li umoran, a on nasmijao odgovorom.

- Osjećam se top, nisam umoran. Žao mi je što završava prvenstvo. Nema više utakmica? Šalim se. Osjećam se dobro, pun energije, motivacije. Nije kraj sezone. Nismo toliko izmoreni. Jasno, nisam igrao sve minute koje sam mogao na terenu.

Zatim se Gvardiol osvrnuo na obranu.

- Moramo znati da obranu ne čine samo četvorica u zadnjoj liniji i vratar, nego svi. Na ovom SP-u moramo biti kao jedno i braniti se kao jedno jer inače ne može biti dobro.

Kako je Andrej doživio doček prije četiri godine, kada su se vatreni vratili iz Rusije?

- Toliki broj ljudi. To ti ostaje za cijeli život. Nije isto otići kući kao pobjednik ili kao gubitnik. Iz tog razloga ponavljam da ovo nije nikakva prijateljska utakmica. Dat ćemo sve od sebe da osvojimo medalju. Doček će biti ovako ili onako, ali nije se isto vratiti kao pobjednik ili kao gubitnik. One scene iz 2018. su nestvarne. Spremni smo se boriti za treće mjesto.

Luka Modrić odigrao je posljednje Svjetsko prvenstvo.

- Stvarno treba reći hvala kapetanu što je sve napravio za Hrvatsku i općenito za nogomet. Poznavajući njega, nisam baš siguran da mu je zadnje Svjetsko prvenstvo. On će ostati besmrtan za cijeli svijet, tako i za nas Hrvate. Velika je čast i ponos biti uz njega i nadam se da će što sporije ti dani prolazi i da će biti što duže uz nas - zaključio je Kramarić.