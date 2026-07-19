Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Atletika

Nova senzacija iz Rietia: Ema Troglić osvojila srebro u bacanju koplja na EP-u

Autor
Damir Mrvec
19.07.2026.
u 14:45

Nemam riječi, jako sam sretna. Iskreno, iznenađena sam, ali u pozitivnom smislu. S obzirom na to kako je natjecanje krenulo, nisam očekivala da mogu baciti tako dalek hitac - rekla je Ema.

Posljednjeg dana Europskog prvenstva u atletici do 18 godina, koje je završilo u talijanskom Rietiju, Hrvatska je osvojila još jednu medalju. Ema Troglić, članica Agrama, osvojila je srebrnu medalju u bacanju koplja hicem iz četvrte serije od 56,40 metara, što je ujedno i njezin osobni rekord. Zanimljivo je da je nakon prve tri serije Ema bila tek osma, odnosno na posljednjem mjestu koje je vodilo među osam najboljih natjecateljica i donosilo još tri dodatna pokušaja.

 - Nemam riječi, jako sam sretna. Iskreno, iznenađena sam, ali u pozitivnom smislu. S obzirom na to kako je natjecanje krenulo, nisam očekivala da mogu baciti tako dalek hitac. Trebala mi je dodatna motivacija pa sam sama sebi rekla: "Ti to možeš!" U četvrtoj seriji nadmašila sam osobni rekord za gotovo četiri metra, što je bilo dovoljno za srebrnu medalju.

To je bio sjajan osjećaj, najbolji u mojoj dosadašnjoj karijeri. Nadam se da će ih biti još. Zahvalna sam svom treneru Matiji Jakopecu, kao i svim svojim navijačima. Baš sam sretna i zadovoljna, prvi put u životu osjećam ovakvo zadovoljstvo nakon jednog natjecanja. Nemam baš ništa što bih sada promijenila. - rekla je Ema.

Naslov europske prvakinje osvojila je Britanka Lucy Bull, koja je u petoj seriji također postavila osobni rekord – 56,60 metara.U finalu bacanja koplja nastupila je i druga hrvatska predstavnica Lina Filipović, koja je osvojila peto mjesto hicem od 53,03 metra. Lucija Saračević zauzela je 19. mjesto u utrci na 5000 metara u hodanju, Sara Delić bila je 13. na 3000 metara, dok je hrvatska ženska štafeta 100-200-300-400 metara osvojila 21. mjesto.

Za Hrvatsku je ovo deveta medalja na europskim prvenstvima do 18 godina. Hrvatski atletičari i atletičarke dosad su osvojili dvije zlatne medalje (Vita Barbić i Jana Koščak), dva srebra (Eva Barbarić i Ema Troglić) te pet bronci (Vita Barbić, Lora Otl, Lara Jurčić, Patrik Pivarski i Jan Ferina).

Ključne riječi
koplje Agram itaija Europsko prvenstvo Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!