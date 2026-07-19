Nova senzacija iz Rietia: Ema Troglić osvojila srebro u bacanju koplja na EP-u

Posljednjeg dana Europskog prvenstva u atletici do 18 godina, koje je završilo u talijanskom Rietiju, Hrvatska je osvojila još jednu medalju. Ema Troglić, članica Agrama, osvojila je srebrnu medalju u bacanju koplja hicem iz četvrte serije od 56,40 metara, što je ujedno i njezin osobni rekord. Zanimljivo je da je nakon prve tri serije Ema bila tek osma, odnosno na posljednjem mjestu koje je vodilo među osam najboljih natjecateljica i donosilo još tri dodatna pokušaja.

- Nemam riječi, jako sam sretna. Iskreno, iznenađena sam, ali u pozitivnom smislu. S obzirom na to kako je natjecanje krenulo, nisam očekivala da mogu baciti tako dalek hitac. Trebala mi je dodatna motivacija pa sam sama sebi rekla: "Ti to možeš!" U četvrtoj seriji nadmašila sam osobni rekord za gotovo četiri metra, što je bilo dovoljno za srebrnu medalju.

To je bio sjajan osjećaj, najbolji u mojoj dosadašnjoj karijeri. Nadam se da će ih biti još. Zahvalna sam svom treneru Matiji Jakopecu, kao i svim svojim navijačima. Baš sam sretna i zadovoljna, prvi put u životu osjećam ovakvo zadovoljstvo nakon jednog natjecanja. Nemam baš ništa što bih sada promijenila. - rekla je Ema.

Naslov europske prvakinje osvojila je Britanka Lucy Bull, koja je u petoj seriji također postavila osobni rekord – 56,60 metara.U finalu bacanja koplja nastupila je i druga hrvatska predstavnica Lina Filipović, koja je osvojila peto mjesto hicem od 53,03 metra. Lucija Saračević zauzela je 19. mjesto u utrci na 5000 metara u hodanju, Sara Delić bila je 13. na 3000 metara, dok je hrvatska ženska štafeta 100-200-300-400 metara osvojila 21. mjesto.

Za Hrvatsku je ovo deveta medalja na europskim prvenstvima do 18 godina. Hrvatski atletičari i atletičarke dosad su osvojili dvije zlatne medalje (Vita Barbić i Jana Koščak), dva srebra (Eva Barbarić i Ema Troglić) te pet bronci (Vita Barbić, Lora Otl, Lara Jurčić, Patrik Pivarski i Jan Ferina).