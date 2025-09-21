Država s manje od stanovnika od Hrvatske napravila senzaciju, potukla SAD i postala svjetski prvak

Bocvana je u nedjelju ostvarila briljantan nastup i osvojila svjetsko zlato u muškoj štafeti 4x400 metara u užasnim uvjetima, pobijedivši Sjedinjene Američke Države i Južnoafričku Republiku u dramatičnom finišu. Time je država od 2,5 milijuna stanovnika postala prvi afrički pobjednik toga natjecanja.

Dok je kiša padala kao iz kabla u Tokiju, SAD - koji se provukao u finale nakon što su u nedjelju ujutro u repesažu pobijedili Keniju - vodio je u posljednjoj izmjeni. Međutim, 21-godišnji Collen Kebinatshipi istrčao je fantastičnu dionicu, pobijedio je Amerikanca Raija Benjamina, pojedinačnog prvaka u utrci na 400 metara, i Bocvana je osvojila zlato u vremenu od dvije minute i 57,76 sekundi.

SAD, osvajači devet od posljednjih 10 svjetskih naslova, zamijenio je sva četiri atletičara za finale iz njihovog jutarnjeg drugog kruga i osvojili srebro ispred Južne Afrike za dvije tisućinke sekunde nakon što su oba izmjerena rezultata bila 2:57,83.

SAD i Kenija dobile su priliku boriti se za dodatno mjesto u finalu nakon što je procijenjeno da su obje ekipe bile ometane prilikom izmjene staza, a nisu se uspjele kvalificirati iz subotnjih kvalifikacijskih trka. U neobičnoj atmosferi, s raspršenom publikom koja je pratila jutarnje događaje desetoboja, ekipe su trčale u svojim izvornim stazama - SAD u trećoj, a Kenija u sedmoj. SAD su izgledale puno impresivnije nego u subotu, ciljem su prošli s vremenom 2:58.58, a Kenija je ostvarila vrijeme 3:00.39 minuta.

Ženska štafeta Sjedinjenih Američkih Država 4x400 m, predvođena svjetskom prvakinjom na 400 m Sydney McLaughlin-Levrone, osvojila je s lakoćom zlatnu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju u nedjelju.

Američki kvartet, u sastavu Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler i Sydney McLaughlin-Levrone, pobijedio je s rekordom svjetskog prvenstva od 3:16.61, ispred Jamajke (3:19.25) i nizozemske ekipe predvođene Femke Bol, aktualnim svjetskim prvakinjama (3:20.18).

Svjetsko prvenstvo u Tokiju, 20. po redu, završava danas.