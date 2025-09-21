Naši Portali
ZA POVIJEST

Država s manje od stanovnika od Hrvatske napravila senzaciju, potukla SAD i postala svjetski prvak

World Athletics Championships Tokyo 2025
/NEWSCOM
VL
Autor
Hina
21.09.2025.
u 15:33

Dok je kiša padala kao iz kabla u Tokiju, SAD - koji se provukao u finale nakon što su u nedjelju ujutro u repesažu pobijedili Keniju - vodio je u posljednjoj izmjeni. Međutim, 21-godišnji Collen Kebinatshipi istrčao je fantastičnu dionicu, pobijedio je Amerikanca Raija Benjamina, pojedinačnog prvaka u utrci na 400 metara, i Bocvana je osvojila zlato u vremenu od dvije minute i 57,76 sekundi.

Bocvana je u nedjelju ostvarila briljantan nastup i osvojila svjetsko zlato u muškoj štafeti 4x400 metara u užasnim uvjetima, pobijedivši Sjedinjene Američke Države i Južnoafričku Republiku u dramatičnom finišu. Time je država od 2,5 milijuna stanovnika postala prvi afrički pobjednik toga natjecanja.

SAD, osvajači devet od posljednjih 10 svjetskih naslova, zamijenio je sva četiri atletičara za finale iz njihovog jutarnjeg drugog kruga i osvojili srebro ispred Južne Afrike za dvije tisućinke sekunde nakon što su oba izmjerena rezultata bila 2:57,83.

SAD i Kenija dobile su priliku boriti se za dodatno mjesto u finalu nakon što je procijenjeno da su obje ekipe bile ometane prilikom izmjene staza, a nisu se uspjele kvalificirati iz subotnjih kvalifikacijskih trka. U neobičnoj atmosferi, s raspršenom publikom koja je pratila jutarnje događaje desetoboja, ekipe su trčale u svojim izvornim stazama - SAD u trećoj, a Kenija u sedmoj. SAD su izgledale puno impresivnije nego u subotu, ciljem su prošli s vremenom 2:58.58, a Kenija je ostvarila vrijeme 3:00.39 minuta.

Ženska štafeta Sjedinjenih Američkih Država 4x400 m, predvođena svjetskom prvakinjom na 400 m Sydney McLaughlin-Levrone, osvojila je s lakoćom zlatnu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju u nedjelju.

Američki kvartet, u sastavu Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler i Sydney McLaughlin-Levrone, pobijedio je s rekordom svjetskog prvenstva od 3:16.61, ispred Jamajke (3:19.25) i nizozemske ekipe predvođene Femke Bol, aktualnim svjetskim prvakinjama (3:20.18).

Svjetsko prvenstvo u Tokiju, 20. po redu, završava danas.
