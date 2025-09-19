Sara Kolak opet razočarala: Nemam objašnjenje za ovo što se dogodilo

Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz Rio de Janeira 2016. godine, nije se uspjela plasirati u finale bacanja koplja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u Tokiju. U kvalifikacijama je imala baš loše daljine, najduži hitac bio je 54,49 metara. To joj je donijelo slabo 33. mjesto u konkurenciji 36 kopljašica. Uvjerljivo najduži hitac kvalifikacija imala je Srpkinja Adriana Vilogoš – 66,06 metara, po mnogima prvi favorit za zlato. Domaćin je u kvalifikacijama imao tri predstavnice, no nijedna nije ušla u finale, čak ni Haruka Kitaguchi, olimpijska i svjetska pobjednica.

- Nemam objašnjenje što se dogodilo. Jednostavno nije išlo. Dogodi se takav dan. Nisam pronašla svoj hitac kojeg sam tražila. Na zagrijavanju je sve bilo u u redu. Bilo je boljih dana od ovoga, to je sigurno. Bila sam spremna, daleko od toga – rekla je Sara Kolak.

Ove sezone niste puno nastupali?

- Da, ali nije to bio plan. Imala sam neke male problemčiće koje sam usput morala rješavati. Sezona je bila predugačka. Od Hanžeka nisam nastupala, odluka je bila da se probam što bolje pripremiti za Tokio. Ova sezona sigurno nije za pohvalu, nažalost, ali našla sam opet veselje u ovom sportu. Koliko nisam dobro odradila kvalifikacije, mene i dalje veseli svaki trening. Ništa, idemo dalje, čeka me nova sezona. Ovaj nastup me sigurno neće pokolebati ili baciti u depresiju – rekla je Sara.

Novoj sezoni raduje se Marino Bloudek koji je osvojio 13. mjesto na 800 metara i koji je u četvrtfinalu i polufinalu dvaput istrčao normu za sljedeće europsko prvenstvo.

- Ova sezona bila je za pamćenje., Nastupio sam na puno utrka, nijedna nije slaba, na svakoj sam dao svoj maksimum, dvaput sam rušio hrvatski rekord iz 1974. godine. Svi moji rezultati kreću se oko 1:45 minuta,a sljedeće sezone želim prvi put trčati ispod 1:44 minute. Znam da mogu, samo treba dalje naporno trenirati. Moram odraditi dobre visinske pripreme, bez toga neće ići. Nadam se da neće biti ozljeda. Glavni cilj je finale na Europskom prvenstvu. Mislim da ću opet ići na pripreme u Keniju. Nadam se da će na EP sa mnom i zaručnica Natalija koja je ove sezone napravila odlične rezultate na 400 m prepone - istaknuo je Bloudek.

Hrvatska atletika drugi put za redom ostala je bez postolja na svjetskim prvenstivma, imali smo u Tokiju smao jedno finale - peto mjesto Sandra Elkasević u disku.

- Amerikanac Rai Benjamin, osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, okrunjen je za svjetskog prvaka u utrci na 400 metara s preponama u Tokiju, prešavši ciljnu liniju za 46.52 sekunde. Na istoj dionici, ali u ženskoj konkurenciji, slavila je Nizozemka Femke Bol (51,54). U ludim utrkama na 200 metara zlata su osvojili Amerikanac Noah Lyles (19,52) i Amerikanka Melissa Jefferson Wooden (21,68). Zlato u troskoku osvojio je Portugalac Pichardo (17,91).