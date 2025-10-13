Druga uspješna godina na Hvaru! Spartan je spektakl, ali i zdrava priča koja zaslužuje pažnju

Prva godina bila je odlična startna točka i pokazatelj da se može, a u drugoj godini cijela priča otišla je nekoliko razina više. Ovog se vikenda u gradu Hvaru održalo Spartan svjetsko prvenstvo, odnosno svjetsko prvenstvo u utrkama s preprekama. Bio je to uistinu spektakularan događaj koji je tijekom cijelog vikenda u Hvar privukao oko 4200 natjecatelja iz 59 različitih zemalja diljem svijeta. A svi ti natjecatelji su se natjecali u utrkama s preprekama na 100 metara, pet kilometara, deset kilometara i 21 kilometar.

Kao i prošle godine u isto vrijeme, i ove je godine Hvar odisao sportskom i zdravom energijom, natjecateljima koji trče, zagrijavaju se i vježbaju svuda po gradu i otoku, samo što je sve bilo veće, jače i brojnije. Sve to potvrđuje i porast u broju natjecatelja s 2700 na 4200, a i znatno poboljšanje prezentacije i produkcije događaja te mnogih drugih izakulisnih aspekata ovog velikog događanja.

Bez prevelikog iznenađenja, najviše pozornosti je tijekom vikenda dobila utrka na 100 metara, čiji je poligon bio smješten u samom središtu grada Hvara. Kao što ste možda vidjeli na televizijskim emisijama poput “Ninja ratnika”, u ovoj utrci natjecatelji se natječu jedan protiv drugog na dinamičnoj stazi s 12 prepreka. Uskoro utrka s preprekama na 100 metara ulazi i u program Olimpijskih igara, od 2028. bit će dio modernog petoboja. Natjecanje u ovoj disciplini u nokaut-fazi odvijalo se tijekom dobrog dijela subote, a obilježili su ga mladi natjecatelji i natjecateljice, i to gotovo svi iz Sjedinjenih Američkih Država. Utrku možete pogledati ispod ovog ulomka.

Od šest mogućih medalja (muška i ženska konkurencija), čak pet je pripalo predstavnicima SAD-a, a najstarija osoba koja je došla do medalje ima 21 godinu. Najmlađa osoba koja je osvojila medalju, 13-godišnja Amerikanka Elizabeth Polsgrove u ženskoj konkurenciji potpuno je dominirala, slavivši u većini utrka s nekoliko sekundi prednosti nad protivnicama.

– Ovo je ostvarenje svih mojih snova. Prije dva tjedna nisam ni znala da ću nastupati ovdje, a sad sam pobijedila. Presretna sam. I, moram reći da uživam ovdje u Hrvatskoj! Prvi put sam ovdje, Hvar je predivan i jedva čekam sutra sjesti u gliser i razgledati okolne otoke. Prekrasno je – poručila je nevjerojatna pobjednica nakon osvajanja zlata.

Još jedna zanimljiva priča dolazi iz muške konkurencije, gdje su se u finalu natjecala dva brata, Luke Beckstrand (19) i Kai Beckstrand (21). Na kraju je u završnici mlađi brat odnio pobjedu te izjavio da će sada “godinu dana moći zafrkavati starijeg brata”. Svi oni inkasirali su lijepe nagradne iznose za ova postignuća. Nagrada za svjetskog prvaka i prvakinju u utrkama na 100 metara iznosi 20 tisuća eura u svakoj konkurenciji te po 10 tisuća eura za srebro i 7,5 tisuća eura za broncu. Ukupni nagradni fond cjelokupnog vikenda iznosio je 100 tisuća eura.

Uspjeh prošlogodišnjeg, prvog izdanja svjetskog prvenstva Spartan na Hvaru potaknuo je organizatore na kreiranje još boljeg i većeg događaja ove godine, i u tome su itekako uspjeli. Zadovoljni su svime, od odaziva do kvalitete sadržaja i TV prijenosa.

– Izuzetno smo ponosni. Prošle smo godine, kao i svaka organizacija koja se prvi put upušta u jedan ovako zahtjevan projekt na otoku, prošli kroz brojne izazove, od logističke do operativne realizacije događaja. No, upravo nam je to iskustvo bilo najbolja škola tako da smo ove godine sve lekcije pretvorili u rješenja, i vjerujem da s punim pravom mogu ustvrditi da smo događaj realizirali gotovo besprijekorno. Više od 4000 registriranih natjecatelja najbolji su dokaz da je Hvar nevjerojatna destinacija koja privlači sportaše iz cijelog svijeta. Ipak, posebno želim zahvaliti našim domaćinima, građankama i građanima Hvara, koji su nam i ove godine bili naš “dvanaesti igrač”. Cijeli se tim na Hvaru osjećao nevjerojatno ugodno i dobrodošlo, gotovo kao kod kuće – rekao je direktor utrke Ivan Zrinušić.

Naravno, ovakav događaj ima i važne implikacije za turizam u poslijesezoni, a to je naglasio i ministar turizma Tonči Glavina koji je na događaj došao kao izaslanik predsjednika Vlade RH, Andreja Plenkovića.

– Ovo je izvanredna kombinacija sporta i turizma. Ovaj sport bit će dio sljedećih Olimpijskih igara u Los Angelesu tako da je ovo izvanredna prilika da Hrvatska potvrdi status zemlje koja izvanredno organizira takva događanja. Više od 4000 natjecatelja, a kad se pribroje njihove obitelj i prijatelji, govorimo o sedam-osam tisuća dolazaka, neki ostaju i po sedam dana. Ovakve velike sportske manifestacije jako pridonose razvoju turizma i te brojke na tragu su onoga što želimo, a to je cjelogodišnji turizam, značajan broj dolazaka u predsezoni i podsezoni – poručio je Glavina.

Nakon što je prva godina prošla uspješno, a druga i više nego uspješno, sljedeći izazov jest postići da Spartan na Hvaru postane tradicija u ovom rastućem sportu. Već smo na dobrom putu da to postignemo.