Sjećate li se poznatog Hrvata koji je žario i palio? Danas ima 43 godine i neprepoznatljiv je

Danijel Pranjić, naš nekadašnji reprezentativac koji je za Vatrene odigrao čak 58 utakmica, danas ima 43 godine, ali i dalje se bavi nogometom. Sjajni Našičanin i danas je aktivan, a nastupa za rumunjskog niželigaša Arena Adunații-Copăceni.
Foto: DPA/Pixsell
Tijekom vrlo bogate karijere nosio je dresove brojnih uglednih klubova, Osijeka, Dinama, Heerenveena, Bayerna, Sportinga, Celte, Panathinaikosa...Kao trener okušao se na klupama Dubrave, Trnja, tuzlanske Slobode, Achyrronasa te GOŠK Gabele.
Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
S Bayernom je uz Ivicu Olića čak dvaput dosegnuo finale Lige prvaka, 2010. i 2012. godine, međutim oba je puta u završnim susretima s klupe promatrao kako Inter i Chelsea odnose titule prvaka
Foto: Privatna arhiva
Prvi nastup za Hrvatsku upisao je u dresu U-21 reprezentacije 2002. godine u kvalifikacijama za Euro 2004., dok je za A reprezentaciju debitirao dvije godine poslije u Dublinu u prijateljskom susretu s Irskom
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nastupao je na Europskom prvenstvu 2008. godine u Austriji i Švicarskoj te 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini, kao i na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
No, ovaj lijevi bek danas izgleda dosta drukčije u odnosu na to kako ga pamtimo iz vremena dok je bio na vrhuncu karijere. Pustio je kosu, bradu i ojačao muskulaturu.
Foto: instagram.com/danijelpranjic32dp
U razgovoru za Večernji list Pranjić je u travnju istaknuo da na Cipru namjerava ostati živjeti.
Foto: instagram.com/danijelpranjic32dp
Foto: instagram.com/danijelpranjic32dp
Foto: Instagram
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
