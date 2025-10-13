Sjećate li se poznatog Hrvata koji je žario i palio? Danas ima 43 godine i neprepoznatljiv je
Danijel Pranjić, naš nekadašnji reprezentativac koji je za Vatrene odigrao čak 58 utakmica, danas ima 43 godine, ali i dalje se bavi nogometom. Sjajni Našičanin i danas je aktivan, a nastupa za rumunjskog niželigaša Arena Adunații-Copăceni.
Tijekom vrlo bogate karijere nosio je dresove brojnih uglednih klubova, Osijeka, Dinama, Heerenveena, Bayerna, Sportinga, Celte, Panathinaikosa...Kao trener okušao se na klupama Dubrave, Trnja, tuzlanske Slobode, Achyrronasa te GOŠK Gabele.
Prvi nastup za Hrvatsku upisao je u dresu U-21 reprezentacije 2002. godine u kvalifikacijama za Euro 2004., dok je za A reprezentaciju debitirao dvije godine poslije u Dublinu u prijateljskom susretu s Irskom