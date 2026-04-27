Dresurni vrh u Zagrebu, uz tužan oproštaj od velikana sporta: Nastupio i slijepi konj

U organizaciji Sportskog konjičkog kluba SEM i Konjičkog kluba Batida održana su dresurna natjecanja i 1. kolo Croatia kupa. Nastupili su svi dresurni jahači iz Republike Hrvatske.

Sagledavajući rezultate klubova potrebno je istaknuti da posebnu pozornost razvoju dresurnog sporta posvećuju Garestin (Varaždin) i Breza, iz kojih dolazi najveći broj dresurnih jahača. Na čelu Garestina nalazi se veliki entuzijast i zaljubljenik u dresurni sport, Milan Horvat.

Također, klubovi Trajbar Team, KDZ, Jarun, Sokol Dupci, Breza, Zagreb, Batida, SEM, DEĐ, Klinča Sela, Varaždin 95, Hipos i Edek ostvarili su zapažene rezultate. KDZ je u ekipnom dijelu bio najuspješniji.

Ističemo kako je ovo treći turnir u posljednja tri vikenda u organizaciji ova dva zagrebačka kluba, koji su nositelji organizacije natjecanja u preponskoj i dresurnoj disciplini.

Jedna zanimljivost jest da je na natjecanju nastupio konj Cream Spot, jahačice Marije Zorzut iz KK Batida, koji je slijep. Marija ga uz iznimnu brigu i predanost trenira te s njim ostvaruje pobjede na dresurnim natjecanjima (Zagreb Open 2025). To je primjer humanosti, brige i ljubavi prema toj predivnoj životinji.

Nažalost, moramo prenijeti i tužnu vijest da nas je u 78. godini života napustio dugogodišnji predsjednik Konjičkog kluba Batida, prof. dr. sc. Dragan Milanović. Rođen u Garčinu pokraj Slavonskog Broda, porijeklom iz sela Otok u Cetinskoj krajini, imao je snažnu povezanost s konjima.

Bio je veliki zaljubljenik u konjički sport. Milanović je bio predsjednik organizacijskog odbora dvaju balkanskih prvenstava u preponskom jahanju u Zagrebu (2014. i 2018.) te Balkanskog prvenstva u zapregama 2021. godine.

Kroz Kineziološki fakultet uveo je program konjaništva za stjecanje diplome trenera jahanja u trogodišnjem programu, kao i mogućnost stjecanja diplome trenera jahanja pri Institutu za kineziologiju. Početak natjecanja obilježen je minutom šutnje za pokojnog predsjednika.

Iduće dresurno natjecanje u organizaciji navedenih klubova održat će se 23. svibnja.

Rezultati – Croatia kup, 1. kolo – utakmica za mlade konje - četverogodci: 1. Tajana Mrazović (klub Zagreb, grlo Soffione); petogodci: 1. Maja Marić (Zagreb, Beautiful Bob); šesterogodci: 1. Ida Vidošević (Sokol Dupci, Pocahontas); osobe s invaliditetom: 1. Denis Žuljević (Trajbar team, A la dressage); kadeti: 1. Tena Kekez (Trajbar team, Sweet Amour); kategorija A: 1. Nela Svetić (Batida, Gaillardino); otvorena utakmica, kategorija L: 1. Maja Zegnal Unterajner (Lipik, Tulipan); kategorija LM: 1. Ela Lukičić (Breza, Reitland); kategorija M: 1. Gita Sušić Mikulan (Zagreb, Litlle Lord); kategorija PSG: 1. Pia Damjanić (Garestin, Sirius); kategorija I: 1. Tina Blažević (Lipik, Maestoso); kategorije E: 1. Doris Drašić (Zagreb, Whitley)

Turnir u dresurnom jahanju .- kategorija E: 1. Katarina Tešija (Bit-Ek, Cornilia); kategorija A: Tena Kekez (Trajbar team, Sweet amour); kategorija A: 1. Nela Svetić (Batida, Gaillardino); utkamica za mlade konje – četverogodci: 1. Taja Mrazović (Zagreb, Soffione); petogodci: 1. Maja Marić (Zagreb, Beautiful Bob); šestogodci: 1. Lucija Štoković (Hipos, Lord of Las Vegas); kategorija L: 1. Maja Zegnal Unterajner (Lipik, Tulipan); kategorija LM: 1. Ela Lukičić (Breza, Reitland); kategorija PSG: 1. Denis Žuljević (Trajbar team, A La dressage)