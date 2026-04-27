Bliži nam se veliki Konjički spektakl Samobor World Cup 2026

Bliži nam se najveća sportska konjička manifestacija u povijesti Hrvatske. U Samoboru će se od 7. do 10. svibnja održati Jumping Samobor World Cup 2026., prestižno međunarodno konjičko natjecanje koje poslije 18 godina vraća Svjetski Kup u Hrvatsku. Ovaj raskošan turnir Konjičkog kluba Mirnovec spaja sport, turizam i društveni događaj nudeći posjetiteljima uz praćenje i navijanje i odličan poprati sadržaj i dovodeći najveća svjetska imena konjičkog sporta. Sam Svjetski kup u preponskom jahanju održati će se na raskošnim i moderno uređenim terenima što čini prekretnicu u organizaciji konjičkog sporta u Hrvatskoj! Sudeći po broju prijava Samobor World Cup pozicionirat će Hrvatsku kao važnu destinaciju konjičkog sporta u Europi! Natjecanje najviše razine okupit će oko 300 konja i jahača iz 15 zemalja, na kojemu su nastup potvrdili olimpijci poput Alberta Zorzija (pobijedio Nations Cup in Rome 2017 - talijanski olimpijac jedan od najuspješnijih europskih jahača moderne generacije). i Bryana Balsigera (švicarski jahač u preponskom jahanju koji se natječe na najvišoj međunarodnoj razini. Posebno se istaknuo kao jedan od najperspektivnijih predstavnika nove generacije švicarskog jahanja, s nizom zapaženih nastupa na CSI natjecanjima diljem Europe i svijeta), uz domaće snage - Kim Vukadin, Andriju Hrgovića, Josipu Koletić, Leu Djelimić, Josipa Jadrijevića i Antu Šimlešu . Sveukupni nagradni fond iznosi 85.000 eura. Dodatnu draž daju i dvije utakmice koje će se bodovati za FEI svjetsku rang-listu, a vrhunac programa bit će nedjeljni Grand Prix. Kroz četiri dana publiku očekuje raspored s pet do osam utakmica dnevno.

Natjecanje službeno započinje 7. svibnja u 8:00 sati - četvrtak, kada se održava i jedna od ključnih utakmica visine 1.40 m u CSI2* kategoriji, koja ujedno predstavlja kvalifikaciju za veliki Grand Prix koji će se održati u nedjelju. U petak je na rasporedu prva Longines Ranking utakmica visine 1.45 m, koja donosi bodove za svjetsku rang listu, dok je u subotu na programu Mali Grand Prix CSI2* visine 1.40 m s pripetavanjem (baražom). Veliko finale s najvećim visinama i fondom održati će se u nedjelju! 10 . svibnja. Druga Longines Ranking utakmica – Veliki Grand Prix CSI2* visine 1.45m. Dnevno će se održati 5-8 utakmica od 8:00 – 18:00 (od 7. četvrtak do 10. nedjelja). Utakmice kroz dan kreću od najmanjih visina te su glavnije utakmica u popodnevnim satima. Najvažnije utakmice održavat će se u popodnevnim satima.

Poseban naglasak stavlja se na bogatu gastronomsku ponudu, gdje će posjetitelji moći uživati u ponudi restorana Baraž, koji se ističe svojom autentičnošću zahvaljujući korištenju domaćih, vlastito uzgojenih proizvoda te tradicionalnom načinu pripreme jela. Uz to, na prostoru događaja bit će prisutni i lokalni OPG-ovi koji će nuditi svoje domaće proizvode, dodatno naglašavajući važnost lokalne proizvodnje i održivog pristupa. Restoran će biti otvoren u srijedu, četvrtak i petak od 17 h, a u subotu od 18 h. Moramo napomenuti i da atraktivan program za sve posjetitelje čeka i u subotu kada će se nakon natjecanja, i riders partija održati i poseban dron show koji će prekrasnim vizualnim efektima dodatno uljepšati ovaj atraktivan sportski događaj!

Dođite i navijajte i za naše jahače od kojih su neki ostvarili već značajan međunarodni uspjeh! Velik odaziv domaćih jahaća posebno hrvatskih reprezentativaca, koji isu ostvarili povijesni uspjeh za hrvatsku na balaknijadi prošle godine. (Josipa Koletić, Ante Šimleša, Lea Djelimć, Andrija Hrgović i Josip Jadrijević)

Samobor World Cup je više od sporta. To je sportski turistički događaj godine koji spaja prirodu, gastro ponudu, etno ambijent, vizualne dron efekte na bajkovitim terenima. Samobor World Cup je povratak svjetskog konjičkog sjaja, atraktivan spektakl koji Hrvatska zaslužuje!!

Ovaj jedinstveni sportski događaj uz vrhunsku organizaciju Konjičkog kluba Mirnovec i podršku Hrvatskog olimpijskog odbora podržali su; Mirnovec Pirotehnika, Turistička Zajednica Zagrebačke Županije, Sportski Savez Zagrebačke Županije, Etno Farma, Dombas, Rajska Rajčica, Teya, Agroduhan, Atlantic, Erste Banka, Team T40, Niagara, Turistička Zajednica grada Samobora)

Fotografije: Jumping Samobor

