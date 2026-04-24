Baković pobijedio u Rabatu s vodećim rezultatom u svijetu

Hrvatski paraatletičar Luka Baković pobijedio je na WPA Grand Prix mitingu u Rabatu bacivši kuglu 16.23 metara što je najbolji rezultat u svijetu ove godine u njegovoj F46 kategoriji.

Brončani s posljednjih paraolimpijskih igara u Parizu, uvjeljivo je pobijedio u Rabatu bacivši kuglu 16.23 metara u petoj seriji, a njegova sva četiri ispravna hitca bila bi dovoljna za pobjedu s obzirom da je drugoplasirani Kazahtanac Ravil Mansurbajev zaostao čak 2.36 m (13.87m).

Lukin rezultat vodeći je u svijetu i jedini je u kategoriji F46 koji je ove sezone kuglu bacio dalje od 16m. Splićanin je u Rabatu zabilježio i rezultate 15.20m, 15.95m i 15.88m. Treće mjesto osvojio je Uzbekistanac Kikmatilo Mamarozokov s rezultatom 12.00.

Do sada je najbolji rezultat u svijetu ove godine ostvario dvostruki paraolimpijski pobjednik iz Tokija i Pariza Kanađanin Greg Stewart koji je u Victoriji u ožujku bacio kuglu 15.70m.

U Maroku je nastupilo još dvoje hrvatskih predstavnika.

Iskusna Mikela Ristoski zauzela je drugo mjesto u skoku u dalj T20 sa 5.35m. Mikela je zabilježila svih šest ispravnih skokova (4.85m, 5.11m, 5.35m, 5.19m, 5.17m, 4.20). Pobijedila je Brazilka Zileide Cassiano da Silva sa 5.79m, dok je broncu osvojila Indonežanka Rica Octavia sa skokom od 5.05 metara.

Drugo mjesto je osvojio i Ivan Katanušić (F42/44/64) u bacanju diska sa 54.06 metara (747 bodova) iz druge serije. Ivan je u prvoj seriji bacio 50.49m, potom spomenutih 54.06m, u trećoj seriji disk je letio na 53.02m, u četvrtoj na 53.51m, u petoj seriji zabilježen je neispravan hitac. U posljednjoj, šestoj, seriji Ivanov disk letio je na 53.57m.

Pobjeda je pripala Kolumbijcu Andresu Felipeu Mosqueri Neiri (F44) sa 58.00m (962 boda), dok je treći bio libijski paraatletičar Waleed Ashteebah bacivši disk 34.48 mtara (692 boda).

Na Mitingu u Rabatu nastupa 439 paraatletičara i paraatletičarki iz 57 zemalja.

Rabat je bio treći miting ove godine iz Grand Prix serije nakon Dubaija i New Delhija. Do kraja sezone na programu je još pet natjecanja (Jalisco, Nottwil, Tunis, Olomouc, Cali).