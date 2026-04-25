Jurišić šesti u Hyeresu

Hrvatski olimpijac Filip Jurišić završio je kao šesti na prestižnoj jedriličarskoj Grand Slam regati klase ILCA 7 u francuskom Hyèresu.
Bio je jedini hrvatski predstavnik u dva završna subotnja plova za medalje u kojima je zlatno odličje odnio Australac Matt Wearn.
Hvaranin iz splitskog Mornara na visokoj je razini jedrio svih pet dana i sada već u seriji ostvario zapažene rezultate nakon sjajnih izvedbi na Kanarskom otočju i u Palma De Mallorci.
U petak je regatu na 13. mjestu završio dvostruki olimpijski doprvak Tonči Stipanović, veliko ime u ovoj klasi, kojem je tako finale u jakoj konkurenciji umaklo za samo tri mjesta.
