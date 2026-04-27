Procurile fotografije slavnog nogometaša kako mrtav pijan spava u baru, potpuno se 'uništio'

Nestašni dečko engleskog nogometa Jack Grealish ponovno puni stupce u britanskim tabloidima nakon najnovijeg ispada. Nakon što je godinama gradio reputaciju problematičnog nogometaša koji povremeno podsjeća na legendarnog Paula Gascoignea, Grealish je sada opet 'zabrazdio'.

Grealisha su fotografirali na krovu jednog kafića u Manchesteru, spavao je jer je bio mrtav pijan. Na stolu su bile čaše koktela, prijatelji su ga pokušavali probuditi, ali nisu uspjeli pa je netko to poslao The Sunu, koji je jedva dočekao objaviti takvu 'ekskluzivu'.

Grealish trenutačno igra za Everton na posudbi iz Manchester Cityja. Ali, do kraja ove sezone više neće igrati jer je nedavno operirao stopalo.

Prije nešto više od mjesec dana objavio je nekoliko fotografija na Instagramu navodeći da naporno radi kako bi se vratio bolji i jači nego ikad, a sada se odlučio malo opustiti.