Konobarica otkrila koliko zapravo zaradi s napojnicama: 'Plaća mi je samo 1200 eura, ali kad sjedne bakša'

Kolike su danas plaće u Hrvatskoj i jesu li doista "drastično porasle", kako se često može čuti u javnosti? Upravo to pitanje pokrenulo je žustru raspravu na Redditu, gdje su korisnici iz cijele Hrvatske – i dijaspore – anonimno otkrivali koliko zarađuju i čime se bave. Od prodavača s 800 eura do menadžera u SAD-u sa 150 tisuća dolara godišnje, odgovori su pokazali golemi jaz među zanimanjima, ali i veliko nezadovoljstvo mnogih zaposlenih.

Sve je počelo jednostavnim pitanjem: "Stalno govore na vijestima da se plaća drastično povećava. Ne znam koliko je istina. Koliko vi zarađujete i gdje radite?" Nanizalo se potom na desetke odgovora. Među slabije plaćenim poslovima istaknuli su se prodavači. Jedna osoba kratko je napisala: "Prodavač 800 eura." Drugi su reagirali nevjericom. "Ja sam kao učenik zarađivao oko 1200-1300 mjesečno slažući police. Traži barem neku bolju trgovinu jer je to ruganje, a ne plaća." Skladištar je naveo da prima oko 1100 eura, ali uz dodatke: "Dobijemo regres 700 eura, 300 eura za dan firme i 1000 eura božićnice." Drugi skladišni radnik napisao je: "Počeo s 1350, nakon šest mjeseci došao na 1500, sad idemo na nove pregovore."

Posebno su odjeknuli komentari zaposlenih u školstvu.Jedna nastavnica s 15 godina staža navela je: "1500 s putnim troškovima. Gdje mi je pamet bila." Druga osoba napisala je: "Učiteljica razredne nastave, 1400 eura." Nastavnik u srednjoj školi s magisterijem dodao je: "1500 eura." Oglasili su se i oni s doktoratom. "Imam doktorat s jednog od najprestižnijih europskih sveučilišta. Trenutno tražim posao, a zadnje što su mi nudili u Zagrebu je 1200 eura", požalio se komentator na Redditu. Na to je drugi korisnik kratko odgovorio: "Doktorat ti u RH odmaže..."

Liječnici i medicinsko osoblje također su podijelili iskustva, a mnogi tvrde da bez prekovremenih i dežurstava primanja ne izgledaju impresivno. Liječnik na specijalizaciji napisao je: "1900 eura bez prekovremenih, svaki mjesec 48-60 sati prekovremenih, ne svojom voljom." Drugi je dodao: "2000 s prekovremenima i dežurstvima, doktor na specijalizaciji u KBC-u." Jedan specijalist naveo je i znatno veći iznos: "6k u bolnici... s prekovremenima, titulama i troje djece." Medicinska sestra instrumentarka napisala je da radi samo jutarnje smjene i prima oko 1400 eura. Radiološki tehnolog naveo je: "2400€, ali više sam na poslu nego doma."

Konobari i ugostitelji pokazali su koliko napojnice mogu promijeniti sliku. Jedan konobar naveo je: "1500-1600 bez napojnice + 13. i 14. plaća." Konobarica iz restorana napisala je: "2700 mjesečno s bakšom, plaća 1200." Voditelj restorana naveo je 2500 eura neto, ali uz napomenu: "Ubijanje od jutra do mraka." Recepcionar s osam godina iskustva napisao je da ima 1500 eura neto plus sitnu bakšu.

U sektoru tehnologije raspon je bio velik. Jedan PLC programer naveo je ukupno 2450 eura uz bonuse, treći mirovinski stup, mobitel, sistematski i 26 dana godišnjeg. Inženjer elektrotehnike iz Zagreba napisao je: "2300€ netto." Drugi inženjer iz Bosne i Hercegovine naveo je tek 900 eura sa svim dodacima. Još jedan IT radnik napisao je: "3000€ IT, ne preporučujem nikome, mislim se ići radit u Lidl da malo odmorim." Drugi korisnik naveo je: "IT support i QA - 1500 € i cca 500 € za dežurstvo."

Među najplaćenijima bili su pomorci i radnici offshore sektora. Jedan korisnik napisao je: "Oficir na brodu za ukapljeni prirodni plin, 3000€ svaki mjesec, radim 2 mjeseca on / 2 mjeseca off." Drugi je naveo: "3rd engineer na offshoreu. 35 dana doma, 35 dana na brodu. Za 35 dana dobijem 15.910 eura." Tehničar za mehatroniku i automatiku procesnih postrojenja napisao je da prima 2000 eura početne plaće, uz ritam rada dva tjedna na poslu i dva tjedna slobodno.

Jedan od najzapaženijih komentara dotaknuo se životnog standarda: "Dobila sam dojam da je ljudima uglavnom dobro, ali da se kukati mora... Ne vidim kako ljudi uspiju iskeširati za sve te silne svadbe, krizme, pričesti plus putovanja." Drugi joj je uzvratio: "Meni je fascinantna ta pojava da ljudi s 1200€ mogu igdje otići... Kakve su to magije?" Treći je ponudio objašnjenje: "Pokriju se s odgodom plaćanja i gotovinskim kreditima.