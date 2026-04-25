Hrvatska danas putuje na Svjetsko prvenstvo, 23 godine čekamo medalju

Hrvatska reprezentacija u stolnom tenisu putuje danas u London, gdje u ponedjeljak počinje Svjetsko ekipno prvenstvo. Nije slučajno London izabran za domaćina. Naime, ove godine obilježava se 100 godina od prvog Svjetskog prvenstva, koje je također održano u Londonu 1926. godine. Te godine zlatnu medalju osvojili su stolnotenisači Mađarske, koji su u finalu pobijedili Austriju. Zanimljivo je da su Mađari osvojili i sve četiri zlatne pojedinačne medalje (muški i ženski pojedinačno te muški i mješoviti parovi). Zanimljivo je da je London bio domaćin svjetskih prvenstava 1935., 1938., 1948. i 1954. godine.

Lagana skupina za muške

– Bit će ovo treći veći turnir, nakon Europskog prvenstva u Zadru i Svjetskog kupa u Kini, gdje su naši dečki i cure bili šesti! Tada je Hrvatsku svjetska federacija proglasila "dark horseom" – reprezentacijom sposobnom za iznenađenje, osobito u kontekstu Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., gdje će se igrati i mješovito ekipno natjecanje – istaknuo je Zoran Primorac, predsjednik HSTS-a.

Hrvatsku mušku reprezentaciju predvode Tomislav Pucar i Andrej Gaćina, uz Filipa Zeljka, Ivora Bana i Franu Kojića.

– Cijele smo godine zajedno, odradili smo niz priprema, uključujući i one sa Slovenijom, našim tradicionalnim partnerima. U skupini smo s Luksemburgom, Srbijom i Katarom. Na papiru smo favoriti protiv Srbije i Luksemburga, a apsolutni favoriti protiv Katara, no svaki meč traži maksimalan angažman. Cilj je proći skupinu, a onda vidjeti koliko možemo. Dečki su spremni i motivirani – kazao je Neven Karković, izbornik muške reprezentacije.

Andrej Gaćina završio je nastup na turniru u Senecu u Slovačkoj nakon četvrtfinalnog trilera koji će se pamtiti – ne po igri, nego po scenama koje su uslijedile nakon posljednjeg poena. Bolji od njega bio je Francuz Joël Seifried s 3:2 u setovima, no ishod je ostao u sjeni sudačke odluke koja je razbjesnila hrvatskog igrača. Kulminacija drame dogodila se u petom, odlučujućem setu. Pri rezultatu 10:9 za Francuza, Seifried je stigao do meč-lopte. Gaćina je nakon servisa izgradio idealnu poziciju za napad i uputio forhend spin, na što je protivnik odgovorio udarcem koji je pogodio sam rub stola. Glavno pitanje koje je zapalilo atmosferu u dvorani bilo je: je li loptica pogodila gornji rub ili bočnu stranu stola? Prema pravilima, udarac u bočnu stranu znači gubitak poena, dok rub (edge) donosi poen.

– Gaćina je sto posto u pravu. To je trebao biti bod za njega, a s tim bodom bilo bi 10:10 u petom setu i meč bi se nastavio. Da je loptica udarila u rub stola, onda bi se odbila, ovako je samo pala pored stola. Vjerujem da Gaćina ne bi ovako reagirao da je to bila neka nevažna loptica. Ovako opravdavam njegovu ljutnju prema glavnom sucu – rekao je Primorac.

Ženska reprezentacija također dolazi spremna, a u skupini ih čekaju zahtjevni dvoboji protiv Italije i Turske, dok su protiv Argentine favoriti. Na raspolaganju su Lea Rakovac, Hana Arapović, Ivana Malobabić, Andrea Pavlović i Dora Ćosić.

– Čeka nas zahtjevna skupina, s Italijom smo igrali na EP-u u Zadru i slavili s 3:2. Turska ima jako dobre igračice, svakako su nezgodni, dok smo s Argentinom apsolutni favoriti. Rakovac je u posljednje vrijeme imala manjih problema s leđima, ali očekujem da će biti spremna – kazao je izbornik Dragutin Šurbek.

Mlada Dora Ćosić ne skriva uzbuđenje:

– Ovo mi je prvi nastup na ovako velikom natjecanju. Zahvalna sam izborniku na prilici i dat ću sve od sebe da je iskoristim na najbolji način.

Na njezinu izjavu nadovezao se Frane Kojić.

– Meni ovo nije prvi nastup na velikom natjecanju, ali možda je posljednji. Koljena još drže, ali... Nakon dugo vremena osjećam se potpuno spremno, ništa me ne boli. Idemo uživati pa što bude – istaknuo je Kojić.

Inače, Hrvatska medalju sa Svjetskog prvenstva čeka već 23 godine. Naime, posljednju medalju osvojila je Tamara Boroš na Svjetskom prvenstvu u Parizu 2003. godine. Tada su ispred nje bile samo Kineskinje Wang i Zhang.

Prvi svjetski prvak – Mađar

Na kraju smo Primorca pitali zna li tko je bio prvi svjetski prvak u stolnom tenisu.

– Uh, dobro i teško pitanje. Ne znam, doista. Da nije neki Englez?

Nije. Prvi svjetski prvak bio je Roland Jacobi. Odrastajući u turbulentnom razdoblju koje je prethodilo Prvom svjetskom ratu, mladi se Jacobi preselio iz Banske Bistrice, u kojoj je rođen, u Budimpeštu, tada jedan od sportskih centara Europe, gdje je otkrio svoju strast prema novoj igri koja se širila kontinentom – stolnom tenisu. Ono što je Jacobija izdvajalo od njegovih suvremenika, nije bila samo njegova vještina nego i potpuno nekonvencionalan stil igre. U eri drvenih reketa i celuloidnih loptica, kada se igra tek standardizirala, Jacobi je razvio tehniku koja je zbunjivala protivnike. Igrao je isključivo backhand udarcima. Čak i kada bi loptica došla na njegovu forhend stranu, on bi se namjestio i odigrao udarac koji su suvremenici nazvali "fore-backhand".