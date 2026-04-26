Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REZULTAT ZA POVIJEST

Kenijac Sawe prvi istrčao maraton za manje od dva sata

London Marathon
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
26.04.2026.
u 15:48

Sawe (31), koji nikada nije izgubio maraton, srušio je svjetski rekord koji je prethodno držao pokojni Kelvin Kiptum s vremenom 2:00:35 na Chicago maratonu u listopadu 2023.

Kenijac Sabastian Sawe postao je prvi čovjek koji je istrčao maraton za manje od dva sata kada je u nedjelju pobijedio na Londonskom maratonu s vremenom od jednog sata, 59 minuta i 30 sekundi, a u ženskoj konkurenciji je do pobjede sa također svjetskim rekordom stigla Etiopljanka Tigst Assefa.

Sawe (31), koji nikada nije izgubio maraton, srušio je svjetski rekord koji je prethodno držao pokojni Kelvin Kiptum s vremenom 2:00:35 na Chicago maratonu u listopadu 2023.

Yomif Kejelcha iz Etiopije pratio je Sawea većim dijelom staze od 42,195 kilometara prije nego što je u završnoj dionici zauzeo drugo mjesto u svom maratonskom debiju s vremenom 1:59,41, dok je Jacob Kiplimo iz Ugande osvojio broncu s vremenom 2:02,28.

Kiptum je poginuo u prometnoj nesreći 2024. u Keniji kada je imao samo 24 godine.

Etiopljanka Tigst Assefa u nedjelju je obranila titulu pobjednice na Londonskom maratonu poboljšavši pritom svjetski rekord u ženskoj konkurenciji koji je postavila prošle godine.

Assefa (29) se sprintom u posljednjim metrima odvojila od Kenijanki Joyciline Jepkosgei i Hellen Obiri, s kojima je trčala cijelu utrku, prešavši ciljnu liniju nakon 2 sata, 15 minuta i 41 sekunde, što je devet sekundi brže od prethodnog rekorda.
Ključne riječi
Atletika maraton Sabastian Sawe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!