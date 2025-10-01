Dramatičan prolaz Cibone u Europi: Izgubili u produžetku, ali ušli u Fibin Eurokup

Na svom prvom europskom gostovanju, nakon sedam godina izbivanja iz europskih klupskih natjecanja, Cibona je doživjela poraz (94:101). No, bio je to poraz nakon kojeg su cibosi slavili jer su izgubili s jednim košem manje no što su slovačku Prievidzu pobijedili u Zagrebu (91:83) pa su ukupni pobjednik ovog dvoboja (185:184). A to su Zagrepčani proslavili s bacanjem trenera Ivana Rudeža u zrak a na koncu su se radovali i domaćini jer su i oni bili među ona tri "sretna gubitnika" (lucky loser) koji su prošli u skupine Fibina Europa kupa.

Osim u prvih pet minuta unutar kojih su zabili 21 koša a primili 13, nakon čega je uslijedila serija domaćina 12:0, Zagrepčani u preostalih 35 minuta plus onih pet u produžetku nisu izgledali kao momčad koja može Prievidzu pobijediti i na gostovanju. U prvoj od dvije utakmice Cibona je pobijedila 91:83 a uz poneku bolju odluku u završnici ta je prednost mogla biti i dvoznamenkasta. No, s obzirom na to da slovački klub ima sedam tamnoputih igrača - dakle sedam atleta - nismo tada bili sigurni hoće li to biti dovoljno za ukupnu pobjedu do kojeg je došlo tek nakon produžetka jer je osnovnih 40 minuta završilo sa "plus osam" za domaćine (87:79).

Veći dio prvog dijela susreta vukovi su na gostovanju u Slovačkoj djelovali bezubo što je rezultiralo s čak 63 primljena koša u prvih 20 minuta. A rezultat je to izgubljene trke s domaćinom koji je koristio lošu tranzicijsku obranu gostiju. Osim toga, Cibona je bila i bez oštrice u napadu pa se razigravač Šiško nametnuo kao prvi strijelac u prvom poluvremenu (10 koševa - dvije trice, šest asista) pa tako i u ukupnom zbiru (26 koševa, 10 skokova, 9 asista). A brojke u najbližem susjedstvu triple-double učinka učinilo ga je i daleko najboljim igračem susreta.

A razigravač Šiško morao je preuzeti i skorerske obveze jer je najbolji Cibonin strijelac u prvom susretu John Roberson (24 koša) u igri proveo samo 18 minuta za koje je vrijeme zabio 12 koševa ali i, prebrzo, napravio pet prekršaja. A kako mu se nešto slično dogodilo i u derbiju protiv Zadra u kojem je, radi nekontrolirane borbenosti, zaradio pet prekršaja u samo 17 minuta. A s tom nekontroliranom borbenošću krenuli su cibosi u drugo poluvrijeme ove utakmice pa su već nakon tri minute bili u bonusu. A domaćini su relativno brzo otišli na "plus 20" (70:50) a u posljednju dionicu ušlo se s "plus 16" za domaćina (77:61).

A uz koji koš gore ili dolje, to je neka distanca na kojoj se odvijao veći dio posljednje četvrtine. Doduše, nakon sretnog koša Serdarušića, trice Šiška i bacanja Lončara, stigli su Zagrepčani na "minus osam" (87:79). Štoviše imali su i tri i pol sekunde za pobjedu ali je Šiško, koji je dobio sve ovlasti, napravio korake pa su se igrali produžeci kako b bi se znao bolji iz ove serije na dvije utakmice. A to je na koncu bila Cibona. Za jedan jedini koš jer ponajbolji igrač domaćina Thomas (16 koševa) u posljednjih šest i po sekundi nije rezonirao pametno. Naime, za nove produžetak domaćinima je trebala trica a on je krenuo u prodor pri čemu ga je Šiško pustio pa je Cibona izgubila s poželjnih "minus sedam" (94:101). Osim Šiška (26) i Robersona (12), kod cibosa dvoznamenkasti su bili još i kapetan Krešimir Radovčić (14) i centar Markus Lončar (14) a treba istaknuti i odličan radni učinak Renata Serdarušića (7 koševa, 6 skokova) i dva vrlo važna pogođena bacanja u samoj završnici.