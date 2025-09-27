Naši Portali
ZADAR - CIBONA 78:86

Zadar slavio u Zagrebu, prvaci Hrvatske na startu sezone pobijedili Cibonu

Zagreb: SUsret Cibone i Zadra u 1. kolu Premijer lige
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
27.09.2025.
u 19:59

Ranije u subotu je Zabok kao gost svladao Kvarner sa 67-53 (17-20, 17-10, 14-13, 19-10). Karlo Uljarević je sa 15 koševa predvodio Zabok, dok je Tahj Jerome Eaddy ubacio 13 za Kvarner

Aktualni prvaci Hrvatske, košarkaši Zadra u novu su sezonu krenuli 86-78 (27-22, 23-15, 19-27, 17-14) pobjedom na gostovanju kod velikog rivala Cibone. Vladimir Mihailović sa 19 i Lovro Mazalin sa 17 koševa bili su najefikasniji kod Zadra, dok su Žan Mark Šiško sa 17 i Renato Serdarušić sa 16 ubačaja predvodili Cibonu.

Nakon izjednačenog otvaranja dvoboja, Zadar je preuzeo kontrolu rezultata od sredine prve četvrtine te je već i prije poluvremena stvorio dvoznamenkastu prednost. U nastavku je uslijedila dobra reakcija Cibone koja se početkom zadnje dionice čak uspjela primaknuti na samo 71-69. No, tada je Zadar napravio ključnu seriju od 11-0 kojom se ponovno odvojio na 13 poena prednosti i mirno priveo dvoboj kraju.

Ranije u subotu je Zabok kao gost svladao Kvarner sa 67-53 (17-20, 17-10, 14-13, 19-10). Karlo Uljarević je sa 15 koševa predvodio Zabok, dok je Tahj Jerome Eaddy ubacio 13 za Kvarner. 

Još u petak je Split svladao Samobor sa 75-71, a Cedevita Junior Šibenku sa 90-73, dok će kasnije u subotu još igrati Alkar - Dubrava te Dubrovnik - Dinamo-Zagreb.
košarka Zadar cibona

