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CARLOS QUEIROZ

Izbornik jednog od protivnika Hrvatske upisao se u povijest Mundijala: Lovi legendarnog Brazilca

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.06.2026.
u 22:07

Rekorder po broju nastupa na Svjetskim prvenstvima jest veliki Brazilac Carlos Alberto Parreira s njih šest

Nogometna reprezentacija Gane svladala je Panamu u prvom kolu skupine L, u kojoj je i Hrvatska, golom Caleba Yirenkija. Ta je pobjeda posebno značila njihovom izborniku, Portugalcu Carlosu Queirozu. On je sa 73 godine tri mjeseca i 17 dana postao najstariji izbornik s pobjedom na Svjetskom prvenstvu. Prijašnji rekorder bio je Nijemac Otto Rehagel koji je imao 71 godinu, deset mjeseci i 17 dana kada je njegova Grčka pobijedila Nigeriju s 2:1 na prvenstvu 2010.

Queirzou je ovo i peto Svjetsko prvenstvo s trećom reprezentacijom. 2010. bio je na klupi Portugala, a potom je vodio Iran na Svjetskim prvenstvima 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru. U karijeri je vodio još reprezentacije Katara, Egipta, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kolumbije i Omana.

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Rekorder po broju nastupa na Svjetskim prvenstvima jest veliki Brazilac Carlos Alberto Parreira s njih šest. Selecao je na Mundijalima vodio 1994. i 2006., 1982. bio je izbornik Kuvajta, 1990. vodio je UAE, Saudijsku Arabiju na Mundijalu 1998., a Južnoafričku Republiku 2010.

Quieroz se s pet nastupa na sbjetskim smotrama izjednačio sa srpskim stručnjakom Borom Milutonivćem koji je bio na klupama Meksika 1986., Kostarike 1990., SAD-a 1994., Nigerije 1998. i Kine 2002..
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija gana Carlos Queiroz SP 2026.

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