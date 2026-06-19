Izbornik jednog od protivnika Hrvatske upisao se u povijest Mundijala: Lovi legendarnog Brazilca

Nogometna reprezentacija Gane svladala je Panamu u prvom kolu skupine L, u kojoj je i Hrvatska, golom Caleba Yirenkija. Ta je pobjeda posebno značila njihovom izborniku, Portugalcu Carlosu Queirozu. On je sa 73 godine tri mjeseca i 17 dana postao najstariji izbornik s pobjedom na Svjetskom prvenstvu. Prijašnji rekorder bio je Nijemac Otto Rehagel koji je imao 71 godinu, deset mjeseci i 17 dana kada je njegova Grčka pobijedila Nigeriju s 2:1 na prvenstvu 2010.
Queirzou je ovo i peto Svjetsko prvenstvo s trećom reprezentacijom. 2010. bio je na klupi Portugala, a potom je vodio Iran na Svjetskim prvenstvima 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru. U karijeri je vodio još reprezentacije Katara, Egipta, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kolumbije i Omana.Jedna od najvećih zvijezda usred svjetskog prvenstva saznala da će joj suditi za silovanje
Rekorder po broju nastupa na Svjetskim prvenstvima jest veliki Brazilac Carlos Alberto Parreira s njih šest. Selecao je na Mundijalima vodio 1994. i 2006., 1982. bio je izbornik Kuvajta, 1990. vodio je UAE, Saudijsku Arabiju na Mundijalu 1998., a Južnoafričku Republiku 2010.
Quieroz se s pet nastupa na sbjetskim smotrama izjednačio sa srpskim stručnjakom Borom Milutonivćem koji je bio na klupama Meksika 1986., Kostarike 1990., SAD-a 1994., Nigerije 1998. i Kine 2002..