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IZBORNIK VJERUJE

Barbarez dan nakon poraza emotivnom objavom dignuo BiH na noge: 'Put nije završen, živimo svoje snove'

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
Foto: Kirby Lee/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.06.2026.
u 21:33

Taj poraz vrlo je teško pao navijačima Bosne i Hercegovine, kao i igračima, a malo pozitive pokušava unijeti izbornik Sergej Barbarez

Reprezentacija Bosne i Hercegovine teško je poražena u utakmici drugog kola skupine B na Svjetskom prvenstvu. S velikih 4:1 bolja je bila Švicarska, nominalno favorit te skupine. Dvostruki strijelac bio je Johan Manzambi, a po jednom su za Švicarsku zabijali Granit Xhaka i Ruben Vargas. Jedini pogodak za BiH zabio je Ermin Mahmić.

Taj poraz vrlo je teško pao navijačima Bosne i Hercegovine, kao i igračima, a malo pozitive pokušava unijeti izbornik Sergej Barbarez. Dan nakon utakmice, izbornik se obratio navijačima emotivnom porukom na društvenim mrežama:

Jedna od najvećih zvijezda usred svjetskog prvenstva saznala da će joj suditi za silovanje

- Dragi moji Bosanci i Hercegovci, prvo prije svega da vam se iz dna duše naklonim i zahvalim za svaku emociju koju ste nam dali i dajete, iako ja mislim da je to sasvim normalno kad se država voli. Doći jučer u onolikom broju na jedan od najvećih i najljepših stadiona na svijetu nije mala stvar i zato vas volim i poštujem iz dna duše, svakog pojedinačno. 

Naš zajednički put nije završen niti će ikada biti, jer mi znamo što znači biti patriot i voljeti svoju državu, i kad je dobro i kad je manje dobro...

Mi živimo naše snove koji naravno nemaju sretan završetak svaki dan, kao jučerašnja utakmica, ali smo pokazali da imamo snagu i mentalitet nastaviti dalje, kako prije dvije godine, tako će biti za šest dana u Seattleu!

Nadam se svim srcem da ću vas na sljedećoj utakmici vidjeti u još većem broju, jer vi ste prvi ti koji su zaslužili da snovi još traju, tj. da ponovno pišemo našu nogometnu povijest...

Sad je vrijeme za naš slogan DREAM BIG DREAM BIH!!!


Voli vas vaš Sergej Barbarez - napisao je izbotnik Zmajeva.

Ono što je bitno za BiH jest da i dalje ovise sami o sebi. Pobjeda protiv autsajdera Katara u posljednjem kolu grupne faze trebala bi biti dovoljna da se s četiri boda plasiraju dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Dakle, pobjede li u tom susretu najvjerojatnije će se plasirati u nokaut-fazu po prvi puta u svojoj povijesti.
Ključne riječi
poruka Sergej Barbarez Nogometna reprezentacija BiH SP 2026.

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