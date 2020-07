Doznajemo: Mamić ostaje trener Dinama, ali postoji jedan veliki problem!

Dinamu vrijeme curi i to mu nikako ne ide na ruku. Koliko god svi jedva čekaju kraj ove neobične sezone u kojoj je bilo svega, od sjajnih uspjeha preko neobjašnjivog razlaza s Nenadom Bjelicom pa sve do ove završnice nakon koronastanke, toliko su sve više u “cajtnotu” zbog nove sezone koja će doći jako brzo. Naime, još nisu “potpisali” novog trenera, a taj novi već je trebao složiti plan priprema i slagati kadrovsku križaljku svoje svlačionice.

Najgori Dinamo od 2005.

Dinamo je na klupi želio “teškaša”, trenera s pedigreom, s autoritetom znanja, s iskustvom vođenja velike momčadi i kluba kakav je Dinamo. Prvi cilj bio je Matjaž Kek, vrlo logičan izbor iako ne znamo kako bi funkcionirao s Mamićima. No sad je to nevažno jer Kek je na kraju odlučio ostati na svom poslu, i dalje je izbornik Slovenije. Potom se baratalo još nekim imenima kao što su Vahid Halilhodžić, Igor Bišćan, Robert Prosinečki... ali sve ide u smjeru toga da će na klupi ostati Zoran Mamić.

Naime, željeni “teškaši” nisu baš dostupni, a Zdravko Mamić je, uz to što je rekao da su Tomić, Kopić, Sedloski... dobri treneri, ipak ustvrdio da nisu iz te kategorije kakvu Dinamo traži. Stoga, ostao mu je samo mlađi brat, koji je trebao biti na klupi plavih samo za tri utakmice nakon smjene Igora Jovićevića, privesti sezonu kraju i onda klupu prepustiti novom treneru. No sad je sve izvjesnije da će on i ostati trener za novu sezonu, a to se ne čini nimalo dobrim. Upravo suprotno, to će samo prouzročiti nove probleme. I sam je nedavno rekao da ne želi biti trener, da će biti samo privremeno. I u klubu su javno rekli da Zoki ima sve trenerske kvalitete za vođenje Dinama, ali zbog svih drugih stvari koje ga prate (sudski procesi i nepravomoćna presuda) nisu željeli da on bude trajno rješenje. No čak i ta privremena funkcija izazvala je bijes BBB-a, lako je zamisliti kako će onda izgledati nova sezona ostane li Zoran Mamić trener. I s takvim okruženjem oko kluba nema smisla jurišati na europske uspjehe koji su nužni da bi se opet napunila klupska blagajna jer, koliko znamo, stanje na računu baš i nije sjajno.

Čak ako bi i proteste s tribina uspjeli ignorirati, drugi je problem za Zorana Mamića – svlačionica. U dvije utakmice u kojima je vodio plave kao “v. d. trenera” jasno se vidjelo da ni njega igrači ne prate.

– Ovo je najgori Dinamo još od 2005. godine, a u Dinamu sam 15 godina – ustvrdio je nakon jedva osvojenog boda u Puli kod Istre Zoki Mamić.

Istina, plavi izgledaju užasno cijelo vrijeme otkako je počeo nastavak prvenstva, ništa bolje nisu izgledali ni u te dvije utakmice koje je vodio Mamić, bili su i gori nego dok ih je vodio Jovićević. Dakle, nije uspio probuditi momčad, ili ga momčad jednostavno ne prati ili ne želi pratiti. Doznali smo da veći broj igrača, a budite uvjereni da to nisu klinci, ne želi Mamića. U klubu su pokušali sve ne bi li nagovorili svlačionicu da ga prihvati kao rješenje, ali, koliko znamo, čvrsto su protiv toga. Istina je da igrači neće i ne mogu određivati tko će im biti šef, ali ako su protiv nekoga, onda takvoga ne treba dovoditi. Dobro znaju da je mlađi Mamić imao svoje prste u rezanju ugovora, u razlazu s Bjelicom kojeg su vjerno slijedili i sve to Mamiću očito nisu spremni oprostiti. Ako su doista takvi odnosi i mišljenje igrača prema Mamiću je negativno, onda u Dinamu moraju još dobro razmisliti hoće li uistinu povući takav potez i protiv većine javnosti i dobrog dijela igrača postaviti Mamića. Nama to izgleda kao velika pogreška koja će na kraju naštetiti samom klubu, jer mogli bi patiti rezultati kao što sada pate.

Novi, četverogodišnji ugovor

Puno pametnije bilo bi im da pod hitno pronađu neko drugo rješenje. A, kako stoji na početku, vremena za to ima sve manje. Već 14. kolovoza počinje nova sezona, krajem kolovoza ili sredinom rujna i europske kvalifikacije koje plavima život znače i novi trener već sad mora početi planirati. No nekako je dojam da je planove već počeo crtati Zoran Mamić, što ne znači da plavi ipak neće shvatiti kako je on loše rješenje zbog svega navedenoga pa se ipak okrenu nekom drugom tko neće doći s raznim hipotekama.

Plavi se barem ne moraju brinuti o opremi, jučer su potpisali s Adidasom novi četverogodišnji ugovor.