Potresne riječi Ivana Klasnića šokirale Nijemce: Tko zna koliko ću još dugo živjeti!

Ivan Klasnić (45), nekadašnji napadač hrvatske nogometne reprezentacije i Werdera iz Bremena, s kojim je osvojio naslov prvaka Njemačke i DFB-Pokal, u povijest je ušao i kao prvi profesionalni nogometaš na svijetu koji je igrao s presađenim bubregom. No, iza te povijesne činjenice krije se duga i bolna borba s teškim zdravstvenim problemima – posljedicom, kako sam kaže, liječničkih pogrešaka tijekom njegove igračke karijere.

U dokumentarnom filmu ARD-a „Hirschhausen und der Schmerz“ (Hirschhausen i bol), Klasnić je progovorio o svojoj kroničnoj bubrežnoj bolesti i o raširenoj uporabi lijekova protiv bolova u profesionalnom sportu. – Teško je bez njih igrati na visokoj razini – priznaje Klasnić i dodaje: – Mislim da se nijedan profesionalni sport ne može igrati bez sredstava protiv bolova. Da sam znao da imam problema, nikada ih ne bih uzimao.

Tijekom karijere, kaže, terapija protiv bolova bila je jednostavna: –Voltaren i Diklofenak. Upravo ti lijekovi dodatno su pogoršali bolest bubrega, koja mu je tada već bila dijagnosticirana, ali nije adekvatno liječena. Unatoč svemu, Klasnić i danas pokazuje da nogomet nije zaboravio – u spomenutoj ARD-ovoj emisiji zabio je nekoliko pogodaka, podsjetivši na dane slave u Bundesligi.

Još 2007. godine, dok je bio aktivan igrač, Klasnić je prošao prvu transplantaciju bubrega. Danas živi sa svojim trećim doniranim bubregom. – Naravno da sam ljutit – kaže. – Ono što sam prošao, ne bih poželio nikome.

Godinu kasnije, 2008., Klasnić je podnio tužbu protiv klupskih liječnika Werdera Bremena, optužujući ih da nisu prepoznali njegovo stanje te da su ga pogrešno liječili. – Nikakav novac koji zaradiš ne može ti vratiti zdravlje – poručuje bivši hrvatski reprezentativac.

Na kraju dokumentarca, Klasnić je izrekao rečenicu koja dirne svakoga tko je prati: – Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život.

O svojoj bolesti nedavno je pričao i za Večernji list. – Bio je to šok. Osjećao sam se dobro, igrao sam nogomet, a onda su mi rekli da mi bubrezi otkazuju. Ne bih nikome, pa ni najgorem čovjeku, poželio da se dogodi to što se meni dogodilo. Teško je bilo, ali imao sam pozitivu u sebi, želju da se vratim i da pokažem ljudima koji su mislili negativno u vezi sa mnom.

Zbog velikih problema sa zdravljem oslabio mu je i organizam, zbog čega je ovaj nogometaš, koji je u mirovini od 2013., pokupio virus. Zbog toga je ostao bez kose i svih dlaka na tijelu. U tim ga je trenucima bilo teško i prepoznati. –Kosa je otpala, imao sam neki virus, nema veze s bubregom, cijelo tijelo nema više kose, ali polako se vraća – rekao nam je Klasnić koji se danas bavi menadžerstvom, odnosno otkrivanjem mladih talenata.

– Radim kao menadžer, snašao sam se u tome. Ma ja vam se uvijek snađem, pa tako i u tom poslu. Imam nekoliko svojih hrvatskih igrača, ali su hrvatski klubovi jako komplicirani, uvijek hoće više novca od onoga koliko igrač objektivno vrijedi. No bit će to sve dobro – rekao je Klasnić.