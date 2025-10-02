Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAOKRET U RATOVANJU

Ova taktika Ukrajinaca pokazala se odličnim potezom: Najavili su velike planove kako bi odbili neumoljive ruske napade

Autor
Danijel Prerad
02.10.2025.
u 16:55

Helikopteri, kao i drugi borbeni zrakoplovi s posadom, bili su ranjivi u ovom ratu, posebno u blizini prvih crta bojišnice, gdje rakete ispaljene s ručnih bacača i druga protuzračna obrana prijete svemu što leti, zahtijevajući ili opreznu upotrebu ili ograničavanje aktivnosti na položaje koji su dalje od fronta.

Ukrajina sve češće koristi svoje helikoptere kao ubojice dronova, a oni su toliko učinkoviti da Kijev planira povećati zapošljavanje pilota kako bi odbio neumoljive ruske napade. Ukrajinski vrhovni zapovjednik general Oleksandr Sirski nedavno je novinarima rekao da helikopteri postaju sastavni dio vojne komponente protuzračne obrane, pojasnivši da, kada vremenske prilike dopuštaju, helikopteri ponekad mogu srušiti i do 40% dronova tipa Shahed u nekom području. Plan je dodatno se oslanjati na helikoptere za protuzračnu obranu, rekao je. To bi moglo značiti opremanje helikoptera naprednim senzorima - poput termalnih i infracrvenih sustava - kako bi mogli bolje uočiti ruske dronove čak i noću i po lošem vremenu.

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini dronovi

Komentara 3

Pogledaj Sve
AF
AfganistanskiHrvat
17:33 02.10.2025.

Ukrajina je odličan poligon za isprobavanje novih oružja i novih načina ratovanja. Nadam se da će biti dovoljno Ukrajinaca kako bi se sve isprobalo i zaradilo.

LO
lotos1946
17:27 02.10.2025.

Na žalost ni Rusi ne spavaju već proizvode dronove u enormnim količinama kojima bi bili sposobni (uz pomoć Kine) prekriti svaku točku na ukrajinskom nebu, kao kad pustite vreću buha koje nekontrolirano skaču u svim pravcima. No ako je vjerovati, najgore se tek sprema. Naime razvojnim programima eksperimentira se s minijaturnim dronovima veličine stršljena (dakle male snage), ali u milijunskim produkcijama od kojih se nitko ne će moći obraniti. S obzirom na njihovu nisku cijenu u skoroj budućnosti može se prava najezda tih letećih sokoćala, poput biblijske najezde skakavaca u Egiptu. To što se crna budućnost mogla izbjeći (prvobitnim sporazumima), sada je potpuno nevažno, osim nelagode kad se pogledamo u ogledalo i ugledamo ogromne magareće uši.

OD
Odvikavanje
16:59 02.10.2025.

Još jedan zaokret u ratovanju. Sretno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Aerial view of the Panama Canal
SVJETSKO INŽENJERSKO ČUDO

Vodeni liftovi tu podižu brodove čak 26 metara iznad razine mora, iako je predan Panami, Trump ga silno želi natrag

Priča o Panamskom kanalu, koji je desetljećima bio simbol američke moći, priča je o viziji i ljudskoj ambiciji, ali i o političkim intrigama i tisućama izgubljenih ljudskih života. Priča je to o jednom od čuda modernog svijeta, o tehnološkom trijumfu i monumentalnom inženjerskom postignuću koje je skratilo pomorske putove za 7.800 nautičkih milja, napravilo revoluciju u globalnoj pomorskoj trgovini te preoblikovao ekonomske karte svijeta. Od dana kada je Panamski kanal, kao jedan od najvažnijih pomorskih koridora svijeta pušten u promet, brodovi više nisu morali ploviti kroz opasni Magellanov prolaz, obilazeći cijelu Južnu Ameriku, što je omogućilo brži i jeftiniji protok roba između Atlantskog i Tihog oceana. No, taj 82 kilometra dug umjetni vodeni put, koji presijeca najuži dio Panamske prevlake nije samo prečac između dva oceana, riječ je o veličanstvenom postrojenju koje prkosi zakonima prirode, o složenom sustavu vodenih liftova koji podiže brodove čak 26 metara iznad razine mora.

Učitaj još