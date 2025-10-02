Ova taktika Ukrajinaca pokazala se odličnim potezom: Najavili su velike planove kako bi odbili neumoljive ruske napade

SVJETSKO INŽENJERSKO ČUDO

Vodeni liftovi tu podižu brodove čak 26 metara iznad razine mora, iako je predan Panami, Trump ga silno želi natrag

Priča o Panamskom kanalu, koji je desetljećima bio simbol američke moći, priča je o viziji i ljudskoj ambiciji, ali i o političkim intrigama i tisućama izgubljenih ljudskih života. Priča je to o jednom od čuda modernog svijeta, o tehnološkom trijumfu i monumentalnom inženjerskom postignuću koje je skratilo pomorske putove za 7.800 nautičkih milja, napravilo revoluciju u globalnoj pomorskoj trgovini te preoblikovao ekonomske karte svijeta. Od dana kada je Panamski kanal, kao jedan od najvažnijih pomorskih koridora svijeta pušten u promet, brodovi više nisu morali ploviti kroz opasni Magellanov prolaz, obilazeći cijelu Južnu Ameriku, što je omogućilo brži i jeftiniji protok roba između Atlantskog i Tihog oceana. No, taj 82 kilometra dug umjetni vodeni put, koji presijeca najuži dio Panamske prevlake nije samo prečac između dva oceana, riječ je o veličanstvenom postrojenju koje prkosi zakonima prirode, o složenom sustavu vodenih liftova koji podiže brodove čak 26 metara iznad razine mora.