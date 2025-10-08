Hrvatska poslala notu Crnoj Gori: Vratite imovinu u Tivtu i Dobroti

Hrvatska je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu kojom upozorava kako traži da se riješi pitanje koje je jednako važno za hrvatsku zajednicu u toj zemlji, ali i za samu Crnu Goru ako želi u Europsku uniju - da napokon vrati imovinu koju je raznim makinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove tijekom agresije na Hrvatsku otela pripadnicima autohtone hrvatske manjine u toj zemlji.



S jedne strane, riječ je o autohtonom stanovništvu Boke, Hrvatima, koji se - unatoč sudskim odlukama - suočavaju s otvorenom diskriminacijom kad je riječ o povratku imovine koja je u njihovom vlasništvu jer se pripadnicima drugih naroda vraćaju, ali i o ispunjavanju uvjeta iz pristupnog procesa Europskoj uniji, osobito poglavlja 23 u kojem je pitanje restitucije jedno od mjerila za zatvaranje u području temeljnih prava. Europska komisija je informirana o problemima i također prati slučaj. Bez povrata imovine, poglavlje se neće zatvoriti, a to znači da zapravo Crna Gora sama sebe blokira na putu u EU. Upozorenje iz hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova odnosi se na dva problema: prvi je povrat imovine u Tivtu te u Dobroti.