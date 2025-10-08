Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
DVA PROBLEMA

Hrvatska poslala notu Crnoj Gori: Vratite imovinu u Tivtu i Dobroti

Autor
Sandra Veljković
08.10.2025.
u 21:24

Riječ je o 51 obitelji iz Tivta koji do dan danas nikada nisu primili nikakvu naknadu za oduzetu imovinu koja je u njihovim obiteljima stoljećima. Na području Dobrote hrvatskim obiteljima je oduzeta imovina devedesetih godina prošlog stoljeća

Hrvatska je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu kojom upozorava kako traži da se riješi pitanje koje je jednako važno za hrvatsku zajednicu u toj zemlji, ali i za samu Crnu Goru ako želi u Europsku uniju - da napokon vrati imovinu koju je raznim makinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove tijekom agresije na Hrvatsku otela pripadnicima autohtone hrvatske manjine u toj zemlji.

S jedne strane, riječ je o autohtonom stanovništvu Boke, Hrvatima, koji se - unatoč sudskim odlukama - suočavaju s otvorenom diskriminacijom kad je riječ o povratku imovine koja je u njihovom vlasništvu jer se pripadnicima drugih naroda vraćaju, ali i o ispunjavanju uvjeta iz pristupnog procesa Europskoj uniji, osobito poglavlja 23 u kojem je pitanje restitucije jedno od mjerila za zatvaranje u području temeljnih prava. Europska komisija je informirana o problemima i također prati slučaj. Bez povrata imovine, poglavlje se neće zatvoriti, a to znači da zapravo Crna Gora sama sebe blokira na putu u EU. Upozorenje iz hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova odnosi se na dva problema: prvi je povrat imovine u Tivtu te u Dobroti.

Ključne riječi
imovina diplomatska nota Crna Gora

Komentara 6

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
21:36 08.10.2025.

Bez popustanja, ako zele u EU neka ispune uvjete kao sto smo i mi morali.

PR
prajdali100
22:06 08.10.2025.

Blokirati !

PO
Poletarac101
21:55 08.10.2025.

Nas su "masakrirali" bratići za ulazak u EU pogotovo Slovenci..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još