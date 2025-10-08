FOTO Što se skriva ispod Kaptola? U Zagrebu otkrivena misteriozna rupa

Na zagrebačkom Kaptolu, gdje su u tijeku radovi na zelenoj površini, otkriven je mali otvor obložen opekom. Taj je nesvakidašnji detalj uočen i objavljen na Instagram stranici "Zagreb Pulse" koja je navela: "Ova ciglena konstrukcija čiji ulaz nalikuje svodu još je zanimljivija ako pogledate njene bočne strane. Naime opeka je vidljiva sa svih strana ovog podzemnog prolaza, i gotovo sigurno se pruža dalje od onoga što je vidljivo golim okom."

Nakon prvotne objave, administrator stranice objavio je kako je uspio zaviriti u, kako kaže, interesantan podzemni prolaz. "Prolaz je bačvastog svoda visine oko pola metra i obložen je opekom koja sugerira da je vrlo vjerojatno riječ o građevinskom zahvatu izvedenom u prošlom stoljeću. Sasvim je moguće da je postojeći dio infrastrukture bio prenamjenjivan širenjem grada. Sama konstrukcija ne izgleda previše stabilno, a dužina prolaza po mojoj procjeni iznosi oko 5 metara (dio koji je bio vidljiv mojim očima)", opisao je.

Na fotografijama koje je objavio, vidi se, između ostaloga, i cijev. "Dok sam bio unutra nisam se mogao provući iza ove cijevi i nanosa zemlje zbog skučenosti prostora, ali golim okom nisam mogao vidjeti ciglu koja bi označavala kraj konstrukcije! Više je izgledalo kao da je na tom dijelu došlo do urušavanja tla", dodaje.

"Je li ovo nekada bio dio sustavne kanalizacije Zagreba ili dio podzemne infrastrukture u koju su se polagale cijevi teško je reći. Sam oblik i veličina prolaza sigurno izaziva veliki interes i povlači mnoga pitanja", ustvrdio je na Instagram stranici "Zagreb Pulse". Kako bismo utvrdili o čemu je točno riječ, poslali smo upite Gradu Zagrebu i Holdingu, a njihove ćemo odgovore objaviti kada ih zaprimimo.