Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
BORBA PROTIV GRADNJE U KVARTU

Njima je dosta: 'Pokrećemo udrugu kako bismo Knežiju obranili od betonizacije'

Autor
Hana Ivković Šimičić
02.10.2025.
u 10:26

Krenulo je o bitke protiv investitora koji u susjednoj parceli gradi sedmerokatnicu, no i drugi investitori podnijeli su zahtjeve za lokacijske dozvole za gradnju u kvartu

Plan im je u uređenom kvartu graditi sedmerokatnicu s 56 stanova, i to na gradskom zelenilu. Nema šanse – poručuju stanari zgrade u Zadarskoj 57 na Knežiji, potencijalni prvi susjedi objekta koji je na tamošnjim parcelama zamislio privatni investitor. Riječ je, objašnjavaju, o projektu Ramljak gradnje koji je trenutačno u fazi ishođenja lokacijske dozvole, no kad su vidjeli nacrte, govore, shvatili su da uključuje i zadiranje u javni prostor te su se odlučili pobuniti. – Prije nekoliko godina Knežija je uspješno obranila kvart od slične megazgrade koja je trebala niknuti u našemu malom parku. Želimo da investitori prestanu s pokušajima takve gradnje u naselju koje je planski sagrađeno i do kraja uređeno – ističu.

Ključne riječi
Zagreb Knežija gradnja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NA POZIV DAVORA IVE STIERA

Zagrebačka priča na velikom platnu u Bruxellesu: 'Pobjeda Renate Bauer' dirnula Europski parlament

Film počinje tako što šezdesettrogodišnji protagonist Dror Levanon pronalazi  majčine uspomene koje ga potiču na potragu za odgovorima na dotad zabranjena  pitanja: tko je bila njegova majka Carmela prije preseljenja u Izrael i koji su  njihovi obiteljski korijeni? Put vodi iz kibuca Beit Zera u Zagreb, gdje Dror traga  za informacijama kako je djevojčica Renata Bauer (Carmela) preživjela  Holokaust, zašto je 1952. pobjegla u Izrael i zašto o tom svom putu nikada nije govorila

Zagreb: Prošle su dvije godine od uvođenja plavih vrećica
4
NA TREĆU GODIŠNJICU UVOĐENJA

Ekologija grada poziva na odustajanje od plavih vrećica: Zagreb je od 'kantograda' pretvoren u 'smećegrad'

Napominju i da se uklanjanjem jedine mehanike kontrole – kažnjavanja za nepoštivanje pravila – sustav dodatno urušio i otvoren je prostor za zlouporabe i neodgovorno ponašanje korisnika. Kao posljedica, većina miješanog komunalnog otpada završava pomiješana s plastikom ili biootpadom, čime je dodatno ugroženo odvajanje otpada na mjestu nastanka, kažu u priopćenju.

Učitaj još