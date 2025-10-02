Njima je dosta: 'Pokrećemo udrugu kako bismo Knežiju obranili od betonizacije'

Plan im je u uređenom kvartu graditi sedmerokatnicu s 56 stanova, i to na gradskom zelenilu. Nema šanse – poručuju stanari zgrade u Zadarskoj 57 na Knežiji, potencijalni prvi susjedi objekta koji je na tamošnjim parcelama zamislio privatni investitor. Riječ je, objašnjavaju, o projektu Ramljak gradnje koji je trenutačno u fazi ishođenja lokacijske dozvole, no kad su vidjeli nacrte, govore, shvatili su da uključuje i zadiranje u javni prostor te su se odlučili pobuniti. – Prije nekoliko godina Knežija je uspješno obranila kvart od slične megazgrade koja je trebala niknuti u našemu malom parku. Želimo da investitori prestanu s pokušajima takve gradnje u naselju koje je planski sagrađeno i do kraja uređeno – ističu.