Nevjerojatan poraz Dinama doveo je do šokantnih scena o kojima će se još dugo pričati u Hrvatskoj

Nogometaši Dinama izgledali su potpuno šokirano, a mnogi su samo gledali prema tribinama koje su tiho napuštali razočarani navijači. Posebno će se pričati o prizoru kapetana Josipa Mišića, koji je izgledao potpuno slomljeno.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Njegovi suigrači su djelovali potpuno utučenima. Ruke na koljenima, spuštene glavem primanje za lice, sakrivanja lica, gledanje u nebo pa u tlo i šok na licima govore više od tisuću riječi. Atmosfera u Maksimiru bila je baš sablasna.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Međutim, dinamovci nemaju vremena za plakanje, nastavljaju s treninzima, a tijekom reprezentativne stanke će moći malo doći k sebi od ovog poraza.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
