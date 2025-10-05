Nevjerojatan poraz Dinama doveo je do šokantnih scena o kojima će se još dugo pričati u Hrvatskoj
Nogometaši Dinama izgledali su potpuno šokirano, a mnogi su samo gledali prema tribinama koje su tiho napuštali razočarani navijači. Posebno će se pričati o prizoru kapetana Josipa Mišića, koji je izgledao potpuno slomljeno.
Njegovi suigrači su djelovali potpuno utučenima. Ruke na koljenima, spuštene glavem primanje za lice, sakrivanja lica, gledanje u nebo pa u tlo i šok na licima govore više od tisuću riječi. Atmosfera u Maksimiru bila je baš sablasna.