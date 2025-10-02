Naši Portali
AMBICIOZNA URBANISTIČKA VIZIJA NA ČEKANJU

Jezera i podzemni vinski grad u 400 milijuna eura teškom megaprojektu Müllerov brijeg

Autor
Dea Redžić
02.10.2025.
u 20:12

Investitor ne odustaje od vizije ekološki održivog i društveno samoodrživog zagrebačkog kvarta za koji je dosad odbijeno 14 lokacijskih dozvola

Luksuzne stambene vile, adrenalinski park, jezera, škola, vrtić, bunkeri iz 1945. godine pretvoreni u vinoteku, vidikovac, most i poslovni prostori samo su dio megaprojekta Müllerov brijeg na Črnomercu, jednog od najatraktivnijih zemljišta u Zagrebu iza kojeg stoji Petar Pripuz. Tvrtke Lorsedo d.o.o., Margesto d.o.o. i Miller Center d.d., povezane s Pripuzom i Antom Nobilom, zamislile su u ambicioznoj urbanističkoj viziji uređenje Müllerova brijega u živi ekosustav. Opisuju ga kao prvi kvart u kojem bi se priroda, arhitektura i tehnologija ispreplele u jedinstvenu cjelinu. U njegovu središtu su dva jezera – Plavo i Zeleno oko – koja bi postala javni biološki bazen i rezervat bioraznolikosti, dok bi stari bunkeri iz Drugog svjetskog rata bili prenamijenjeni u podzemni vinski grad. Predviđene su i pametne šetnice, sportska dvorana, Land Art park, most Grmoščica, biofilni vrtić i škola te stambeni dio s luksuznim vilama i neboderima obloženima opekom.

Komentara 5

Pogledaj Sve
MR
Mrkan
20:25 02.10.2025.

Jasno da je stručan nakon rada u 40 država ovoga grbavog svijeta.

Avatar Idler 3
Idler 3
20:16 02.10.2025.

Kaj veli naš dragi gradonačelnik - stručni i sposoban ?

SE
SedmiElement
20:41 02.10.2025.

Treba tak nekaj Zagrebu.. 💪👏

