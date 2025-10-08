Naši Portali
Serie A

Talijani se još jednom naklonili sjajnom Modriću: Opisali ga jednom riječju

Modrić Milan
AC Milan
Večernji.hr
08.10.2025.
u 23:17

Komentator TNT Sportsa tijekom utakmice upitao je gledatelje je li itko od njih vidio Modrića kako igra lošu utakmicu, a prvi čovjek rivala Milana, Intera, Giuseppe Marotta rekao je kako Modrić i dalje radi razliku na terenu.

Luka Modrić ovog je ljeta napustio Real Madrid nakon 13 godina te se kao slobodan igrač pridružio talijanskom velikanu Milanu. Iako su mnogi predviđali kako će s 40 godina na leđima napustiti Europu i potražiti bogatiji ugovor na nižoj razini nogometa poput američkog MLS-a ili saudijske lige, hrvatski kapetan ponovno pokazuje kako su za njega godine samo broj.

Nastupio je u svih šest ligaških utakmica Milana ove sezone, a još impresivnije zvuči što je propustio samo 16 minuta nogometa u Serie A. Dakle, od dostupnih 540 ligaških minuta, Luka je odigrao njih 516. Punih 90 minuta odigrao je i u posljednjem kolu talijanskog prvenstva u kojem su Rossoneri remzirali s Juventusom, bilo je 0:0 u torinu.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Čak i u utakmici bez pogodaka, Luka je ponovno uspio zadiviti svojim potezima u sredini terena te izazvao divljenje talijanske nogometne javnosti. Komentator TNT Sportsa tijekom utakmice upitao je gledatelje je li itko od njih vidio Modrića kako igra lošu utakmicu, a prvi čovjek rivala Milana, Intera, Giuseppe Marotta rekao je kako Modrić i dalje radi razliku na terenu.

Modriću se naklonila i službena stranica Serie A koja je objavila video njegovih najboljih poteza s utakmice sa Starom Damom, a u opis su napisali samo 'Maestro. U komentarima je javio i Hrvatski nogometni savez, a napisali su istu riječ kojom ga je opisao i Milan. 

@seriea Maestro. 🧠🔀🌟 #SerieA #football #footballedit #calcio #modric ♬ som original - Achadinhos TikTok Shop

Modrić je dosad upisao jedan pogodak i jednu asistenciju u šest ligaških nastupa za Milan.

