Talijani se još jednom naklonili sjajnom Modriću: Opisali ga jednom riječju

Luka Modrić ovog je ljeta napustio Real Madrid nakon 13 godina te se kao slobodan igrač pridružio talijanskom velikanu Milanu. Iako su mnogi predviđali kako će s 40 godina na leđima napustiti Europu i potražiti bogatiji ugovor na nižoj razini nogometa poput američkog MLS-a ili saudijske lige, hrvatski kapetan ponovno pokazuje kako su za njega godine samo broj.

Nastupio je u svih šest ligaških utakmica Milana ove sezone, a još impresivnije zvuči što je propustio samo 16 minuta nogometa u Serie A. Dakle, od dostupnih 540 ligaških minuta, Luka je odigrao njih 516. Punih 90 minuta odigrao je i u posljednjem kolu talijanskog prvenstva u kojem su Rossoneri remzirali s Juventusom, bilo je 0:0 u torinu.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Čak i u utakmici bez pogodaka, Luka je ponovno uspio zadiviti svojim potezima u sredini terena te izazvao divljenje talijanske nogometne javnosti. Komentator TNT Sportsa tijekom utakmice upitao je gledatelje je li itko od njih vidio Modrića kako igra lošu utakmicu, a prvi čovjek rivala Milana, Intera, Giuseppe Marotta rekao je kako Modrić i dalje radi razliku na terenu.

Modriću se naklonila i službena stranica Serie A koja je objavila video njegovih najboljih poteza s utakmice sa Starom Damom, a u opis su napisali samo 'Maestro. U komentarima je javio i Hrvatski nogometni savez, a napisali su istu riječ kojom ga je opisao i Milan.

Modrić je dosad upisao jedan pogodak i jednu asistenciju u šest ligaških nastupa za Milan.