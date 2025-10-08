Teška prometna nesreća na A3: Jedna osoba poginula, stigao i helikopter

Teška prometna nesreća dogodila se jutros u 6:51 sati na autocesti A3. Do nesreće je došlo na sjevernom kolničkom traku kod mjesta Lužani. Jedna je osoba poginula, a na mjesto nesreće upućeni su Hitna pomoć i helikopter.

– U prekidu je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km – javlja HAK.