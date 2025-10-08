Ukrajinci suočeni s rastućim brojem napada: Rusi sve više koriste jednu vrstu oružja

Rusija sve češće koristi bespilotne letjelice tipa Shahed za napade na ukrajinske položaje na prvoj liniji, vjerojatno želeći sačuvati KAB vođene zračne bombe gdje god je to moguće kako bi se pripremila za dugi rat, rekli su vojnici i stručnjaci za Kyiv Independent. Ruske snage već gotovo godinu dana koriste ove relativno jeftine bespilotne letjelice na prvoj liniji, ali čini se da grade dodatne lansirne platforme, poput one na zračnoj luci u okupiranom Luhansku, kako bi dodatno pojačale uporabu dronova, prema riječima ukrajinskog stručnjaka za zrakoplovstvo Anatolija Khrapchynskog.

"Neprijatelj vidi mogućnost korištenja Shaheda na prvoj liniji kao zamjenu za napade KAB bombama“, rekao je Khrapchynskyi za Kyiv Independent, naglašavajući da to ne znači da Rusiji nedostaje KAB bombi. Za razliku od napadnih dronova koji se lansiraju s mobilnih lansera na tlu, ruske snage ispuštaju KAB bombe iz borbenih zrakoplova sovjetske ere. Njihova razorna moć čini ih učinkovitim oružjem, omogućavajući im uništavanje ukrajinskih rovova, zaklona ili zgrada. Iako su bespilotne letjelice tipa Shahed opremljene s oko 90 kilograma eksploziva, u usporedbi s 200-500 kilograma koje nose KAB bombe, njihova preciznost može pomoći Moskvi postići slične rezultate, prema Khrapchynskom.

Iranski Shahed dronovi dolaze u dvije glavne verzije: manji Shahed-131 i veći Shahed-136. Nakon što ih je 2022. uvozila iz Irana, Rusija sada uglavnom koristi domaće verzije pod nazivima Geran-1 i Geran-2 - iako ih Ukrajinci i dalje nazivaju "Shahedima“. Gerani se proizvode u specijaliziranoj tvornici u posebnoj gospodarskoj zoni Alabuga u Republici Tatarstan, a Rusija kontinuirano poboljšava njihov sustav navođenja i otpornost na elektroničko ratovanje. Također proizvode manje lažne dronove zvane Gerberas. Procjenjuje se da svaki Geran dron košta između 20.000 i 50.000 dolara, dok bi KAB bomba trebala koštati otprilike 25.000 dolara.

No, malo je vjerojatno da bi ruske snage iznenada prešle samo na korištenje Gerana na prvoj liniji, budući da žele što više otežati ukrajinskim snagama zadržavanje njihovih položaja, a KAB bombe i dalje učinkovito obavljaju taj posao, rekao je Khrapchynskyi.

Neki ukrajinski vojnici raspoređeni na različitim sektorima fronte duge 1200 kilometara rekli su za Kyiv Independent da se suočavaju s rastućim brojem napada Geran dronova. Maks Hrabovskyi, operater dronova iz 109. brigade teritorijalne obrane, rekao je da su ruske snage prije mjesec dana "vrlo aktivno“ napadale ukrajinske položaje Geran dronovima na fronti kod Kostiantynivke u istočnoj Donjeckoj oblasti, iako se intenzitet od tada smanjio. Operater dronova, koji koristi pozivni znak "Artist“, rekao je da su Gerani sustavno uništavali sve kuće ulicu po ulicu, bez obzira jesu li se u njima skrivali ukrajinski vojnici.

Illia, vojnik iz jedinice protuzračne obrane 80. zračno-desantne brigade raspoređene na sjeveroistočnom frontu u Sumyju, rekao je da je također primijetio porast napada Geran dronova. Geran dronovi obično ciljaju ukrajinsku logistiku ili položaje gdje se okupljaju trupe ili oprema, otprilike 10-15 kilometara od fronte, prema Illiji. Rekao je da su ruske snage prije koristile balističke projektile ili druge dronove s kraćim dometom i manje eksploziva, poput FPV dronova tipa Molniya.

Izviđač koji koristi pozivni znak "Zalim“ rekao je da u njegovom sektoru ruske snage koriste Shahed-tip dronove (Gerane) i Molniya dronove, FPV modele, za napade na ukrajinske položaje na drugoj i trećoj liniji obrane, često ciljajući ukrajinske pilote dronova i mjesta elektroničkog ratovanja, dodao je. Dok se iskustva vojnika o korištenju Shahed-tip dronova na fronti razlikuju, Roman Pohorilyi, suosnivač projekta mapiranja otvorenog koda DeepState Map koji svakodnevno komunicira s različitim ukrajinskim vojnim jedinicama, naglasio je da ih ruske snage već neko vrijeme koriste na fronti.

Ruslan Gorbenko, zastupnik vladajuće stranke Sluga naroda koji redovito putuje u ratom pogođeni istok, rekao je da bi sve veći broj Shahed-tip dronova na fronti mogao biti "ozbiljan problem“ jer bi mogao dodatno pomoći ruskim snagama u rušenju utvrđenih ukrajinskih položaja. No, budući da Rusija od 2022. koristi slične "kamikaze“ napadne dronove Lancet, Gorbenko je rekao da ne očekuje značajne promjene na fronti.