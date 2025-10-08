Naši Portali
SVAKA ČAST!

Petar Grašo napravio potez kakav bi se malo tko usudio, a sve zbog Halida Bešlića!

VL
Autor
Vecernji.hr
08.10.2025.
u 20:00

U nastavku doznajte kakav je potez napravio Petar Grašo, a sve zbog časti i poštovanja prema preminulom kolegi i prijatelju Halidu Bešliću.

Smrt Halida Bešlića, kralja narodne glazbe, u njegovoj 72. godini života, mnoge je zatekla i ostavila u dubokom šoku. Više od 24 sata nakon njegove smrti, kolege iz glazbene industrije širom regije odaju počast njegovoj nezaboravnoj ostavštini. Neki od njih odlučili su odgoditi svoje planirane nastupe, među kojima je i Petar Grašo, koji je ranije podijelio emotivnu poruku oproštaja od svog velikog kolege i prijatelja. Grašo je odlučio odgoditi koncerte u Mostaru i Sarajevu, koji su bili zakazani za 9. i 10. listopada, a novi datumi nastupa bit će 22. i 23. listopada.

"Postoji vrijeme kada pjesma miluje dušu... Ali postoji i ono drugo vrijeme — kada je duši potrebna tišina. Tišina je glas tuge, poštovanja, sjećanja i ljubavi prema čovjeku koji je sve to zaslužio. Zbog toga se moji koncerti u Mostaru i Sarajevu, koji su trebali biti 9. i 10. listopada, odgađaju za 22. i 23. listopada", napisao je Grašo u emotivnoj objavi, podijelivši zajedničku fotografiju s Bešlićem.

Ova objava izazvala je veliki odjek među Grašinim pratiteljima, koji su ga podržali i izrazili poštovanje za njegovu gestu. Mnogi su istaknuli koliko im je bilo dirljivo to što je Grašo pokazao ljudsku stranu u ovim trenucima tuge. Komentari su se nizali:

"Očekivala sam ovo i čekala cijeli dan objavu, jer koliko sam se radovala koncertu u Domu mladih, za pjesmu nisam sigurno, kao ni cijelo Sarajevo! Hvala dragi naš“, "Bravo Petre, veliki si!“, "Petre, ljudski kako se od tebe i očekivalo“, "Bravo Petre, poštovanje na prvom mjestu“, "Naklon do poda, Veliki gospodine“, "Respekt“, "Svaka čast, veliki Čovječe! Bravo za predivnu gestu!“

Uz Grašu, svoj nastup je odgodila i popularna grupa Crvena jabuka, koja je planirala koncert u subotu, 11. listopada. Novi datum njihovog nastupa bit će petak, 17. listopada, čime su i oni odali počast Bešliću, slijedeći primjer svojih kolega. Ove geste odgađanja koncerata i emotivna sjećanja na Halida Bešlića svjedoče o dubokom poštovanju i ljubavi koju su prema njemu gajili mnogi u glazbenoj industriji, ali i njegovim obožavateljima. Tuga zbog njegovog gubitka još je uvijek snažno prisutna, ali sjećanje na njegovu glazbu i životne vrijednosti ostat će trajno utisnuto u srcima svih koji su ga voljeli.

glazbenik koncert Halid Bešlić Petar Grašo showbiz

VA
VanjaPlank
20:36 08.10.2025.

" kakav bi se malo tko usudio" ja sam mislio da je odlučio godinu dana ne pjevat a kad ono odgodio je koncert za drugi termin....svašta

Avatar Tvrdi
Tvrdi
21:27 08.10.2025.

Kao i Halid, Petar ima malo ciganske krvi pa na mrtvima skuplja jeftine bodove.

DA
dancuo
21:37 08.10.2025.

Kralj narodne glazbe? Ne bi išlo

