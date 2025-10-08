Naši Portali
JOŠ ČEKA NOVI POSAO

Bjelici propao prvi posao još od Dinama: 'Nisu se uspjeli dogovoriti'

Zagreb: Nenad Bjelica održao je konferenciju za medije nakon utakmice Dinama i Lokomotive
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.10.2025.
u 22:23

Trenersku karijeru započeo je u Austriji gdje je i završio igračku, a u toj zemlji vodio je bečku Austriju, Lustenau i Wolfsberger. Kasnije je još vodio Lech Poznan, Osijek, Speziju, Trabzonspor i Union Berlin.

Hrvatski nogometni stručnjak Nenad Bjelica bez posla je još otkako je krajem prošle godine dobio otkaz u zagrebačkom Dinamu. Na klupi modrih tada ga je naslijedio Fabio Cannavaro, a Bjelicu se nakon toga povezivalo s poljskom reprezentacijom, varšavskom Legijom, Ferencvarošem i austrijskim Klagenfurtom, no ni u jednom slučaju na kraju nije došlo do suradnje.

Turski novinar Reşat Can Özbudak sada otkiva da je Bjelica bio vrlo izgledan kandidat za klupu Kayserispora, pretposljednje momčadi tamošnjeg prvenstva. Bjelica i predstavnici turskog kluba su navodno odradili i sastanak, no do dogovora ponovno nije došlo. - Kayserispor je održao sastanak s Nenadom Bjelicom. Nisu uspjeli postići dogovor - napisao je Özbudak.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Bjelicu bi u Kayserisporu čekala borba za ostanak s čim se prošle sezone susreo i Sergej Jakirović kada je preuzimao isti klub. On je na kraju odradio odličan posao, ostvario osam pobjeda, pet remije i četiri poraza u 17 utakmica na klupi te zadržao klubu prvoligaški status, a sebi osgurao posao u engleskom Hull Cityju.

54-godišnji hrvatski strateg najveće uspjehe ostvario je na klupi Dinama koji je vodio u dva navrata (od 2018. do 2020. i od rujna do prosinca 2024.) te s njim osvojio četiri trofeja. Trenersku karijeru započeo je u Austriji gdje je i završio igračku, a u toj zemlji vodio je bečku Austriju, Lustenau i Wolfsberger. Kasnije je još vodio Lech Poznan, Osijek, Speziju, Trabzonspor i Union Berlin.

Momčad Kayserispora procijenjena je na 73 milijuna eura, a najskuplji igrač im je 28-godišnji Slovak Laszlo Benes kojeg Transfermarkt cijeni na tri milijuna eura. U osam kola turskog prvenstva ove sezone još ne znaju za pobjedu - doživjeli su tri poraza, a imaju i pet remija.

