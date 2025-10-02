Utakmica Maccabi Tel-Aviva i Dinamo svakako se igrala u neobičnim okolnostima, Dinamo je morao spavati u Beogradu pa se dva sata voziti na utakmicu u Bačku Topolu, Maccabi je pak imao puno igrača koji su do dva sata prije početka postili iz vjerskih razloga. Igralo se u Srbiji zbog nemogućnosti igranja u Izraelu, igralo se pred praznim tribinama na kojima je bilo samo nekoliko predstavnika dva kluba i kluba TSC na čijem se stadionu igralo, te nešto predstavnika medija.
I bilo je upitno kako će se tko u svim tim okolnostima snaći na terenu. I treba reći, bili smo jako zadovoljni igrom Dinama. U prvom poluvremenu, iako su plavi rano primili pogodak, nisu nimalo izgubili glavu, nastavili su normalno igrati i to im se vratilo s dva brza pogotka i prelaska iz rezultatskog minusa u prednost.
Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede
Svaka čast treneru Mariju Kovačeviću koji je u ruke dobio potpuno novu momčad, igrači su se upoznavali u hodu, ali i očito su dobro radili, te upijali trenerove zahtjeve. I taj Dinamo nije ni u najmanjoj mjeri izgledao kao momčad koja se tijekom ljeta okupljala, izgledali su prije kao momčad koja je već jako dugo zajedno i dobro uigrana.
