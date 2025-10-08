FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka došla na posao, napali je u komentarima

Poznata talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno je u središtu pozornosti.
Poznata talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno je u središtu pozornosti.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Njezin posljednji modni odabir za snimanje emisije na platformi DAZN podigao je prašinu i izazvao lavinu komentara. Naime, zanosna plavuša za posao je odjenula iznimno kratku i usku haljinu živopisnog uzorka koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru.
Njezin posljednji modni odabir za snimanje emisije na platformi DAZN podigao je prašinu i izazvao lavinu komentara. Naime, zanosna plavuša za posao je odjenula iznimno kratku i usku haljinu živopisnog uzorka koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Cjelokupni dojam upotpunila je visokim smeđim štiklama i ležerno raspuštenom kosom, stvarajući izgled koji spaja zavodljivu eleganciju s profesionalizmom, što je postalo njezin zaštitni znak.
Cjelokupni dojam upotpunila je visokim smeđim štiklama i ležerno raspuštenom kosom, stvarajući izgled koji spaja zavodljivu eleganciju s profesionalizmom, što je postalo njezin zaštitni znak.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 9 milijuna ljudi, podijelila je atmosferu iza kulisa.
Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 9 milijuna ljudi, podijelila je atmosferu iza kulisa.
Foto: instagram.com/dilettaleotta
Share
Podijeli
OGLAS
Obožavatelje je oduševio kontrast između fotografija na kojima profesionalno pozira u studiju s fasciklom u ruci i onih opuštenijih iz garderobe, gdje nasmijana sjedi bosa, pokazujući koliko se ugodno osjeća u svojoj koži, kako pred kamerama, tako i izvan njih.
Obožavatelje je oduševio kontrast između fotografija na kojima profesionalno pozira u studiju s fasciklom u ruci i onih opuštenijih iz garderobe, gdje nasmijana sjedi bosa, pokazujući koliko se ugodno osjeća u svojoj koži, kako pred kamerama, tako i izvan njih.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Njezina modna kombinacija, kao i obično, izazvala je burne reakcije.
Njezina modna kombinacija, kao i obično, izazvala je burne reakcije.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Dok su je brojni obožavatelji obasipali komplimentima hvaleći njezin izgled, bilo je i onih koji su smatrali da je odabir neprimjeren za radno mjesto.
Dok su je brojni obožavatelji obasipali komplimentima hvaleći njezin izgled, bilo je i onih koji su smatrali da je odabir neprimjeren za radno mjesto.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Komentari poput - Ova haljina nema nikakve veze s novinarstvom, ne shvaćam zašto se ne odjene u skladu s njezinim poslom, ovako izgleda kao da ide u disko - ponovno su pokrenuli raspravu o granicama između profesionalnog i provokativnog odijevanja u medijskom svijetu.
Komentari poput - Ova haljina nema nikakve veze s novinarstvom, ne shvaćam zašto se ne odjene u skladu s njezinim poslom, ovako izgleda kao da ide u disko - ponovno su pokrenuli raspravu o granicama između profesionalnog i provokativnog odijevanja u medijskom svijetu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Podsjetimo, Diletta je slavu stekla kao jedno od najprepoznatljivijih lica sportske platforme DAZN, gdje godinama izvještava s utakmica talijanske Serie A.
Podsjetimo, Diletta je slavu stekla kao jedno od najprepoznatljivijih lica sportske platforme DAZN, gdje godinama izvještava s utakmica talijanske Serie A.
Foto: instagram
Share
Podijeli
No, javnost pomno prati i njezin privatni život. Od prošle godine u sretnom je braku s njemačkim vratarom Lorisom Kariusom, s kojim je u kolovozu 2023. dobila kćerkicu Ariju.
No, javnost pomno prati i njezin privatni život. Od prošle godine u sretnom je braku s njemačkim vratarom Lorisom Kariusom, s kojim je u kolovozu 2023. dobila kćerkicu Ariju.
Foto: instagram
Share
Podijeli
Vjenčali su se na otoku Vulcanu pred 160 uzvanika, a među gostima su bile i talijanske zvijezde poput Chiare Ferragni i Michelle Hunziker.
Vjenčali su se na otoku Vulcanu pred 160 uzvanika, a među gostima su bile i talijanske zvijezde poput Chiare Ferragni i Michelle Hunziker.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/