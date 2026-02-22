Naši Portali
GROM IZ VEDRA NEBA

Tragedija pogodila američki sport, mlada NFL zvijezda pronađena mrtva: Imao je samo 25 godina

NFL - Pittsburgh Steelers v Minnesota Vikings
Clodagh Kilcoyne/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
22.02.2026.
u 11:36

Prve informacije govorile su kako detalji smrti nisu poznati, ali kako se ne sumnja na nasilnu smrt

Ljubitelje američkog nogometa u nedjelju je pogodila tragična vijest. 25-godišnji wide receiver Minnesota Vikingsa Rondale Moore pronađen je mrtav u svojoj garaži.

Moore je bio 49. izbor na draftu 2021. što je puno niže od onoga što mu se ranije prognoziralo. Moore je 2018. na sveučilištu Arizona odradio jednu od najimpresivnijih debitantskih sezona u povijesti američkog koledž nogometa. Nakon toga imao je problema s ozljedama pa je u drugoj i trećoj sezoni igrao vrlo malo. Na temelju impresivnog atleticizma na kraju je ipak izabran na draftu.

Prve informacije govorile su kako detalji smrti nisu poznati, ali kako se ne sumnja na nasilnu smrt. Obdukcija je trebala biti napravljena kasnije danas, ali šerif iz New Albanyja kasnije je rekao kako je uzrok smrti rana od metka koju si je Moore sam nanio. 

On se Vikingsima pridružio prije ove sezone, ali cijelu godinu proveo je van stroja zbog ozljede. 

- Duboko smo pogođeni smrti našeg igrača Rondalea Moorea. Dok pokušavam razjasniti činjenice, razgovarali smo s Rondaleovom obitelji kako bi im izrazili sućut i ponudili potporu Minnesota Vikingsa. Također smo razgovarali s igračima, trenerima i osobljem i omoguti ćemo stručno savjetovanje i emocionalnu potporu svima koji to trebaju. Naše misli su s Rondaleovom obitelji i prijateljima - napisali su iz kluba.
Američki nogomet smrt NFL

