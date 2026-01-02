Nogometni trener: Morao sam se preseliti iz kuće jer su ubili dvoje mojih susjeda dok sam bio doma...

Javier Rabanal, španjolski nogometni trener ispričao je za Radio Marca Tenerife svoja nevjerojatna iskustva dok sjedio na klupi ekvadorskog kluba Independiente del Valle.

- Morao sam se preseliti iz kuće koju su mi iznajmili jer su ubili dvoje susjeda koji su živjeli preko puta. Ubili su ih u njihovoj kući i to dok sam ja bio u svojoj kući. Živio sam u toj kući s preljepim vrtom. I odjednom mojih susjeda više nije bilo, jednog dana su bili tu, drugi dan više nisu. On je prodavao automobile i to za gotovinu. Netko je to saznao, došao i ubio ih oboje. Morao sam se odmah preseliti, bio sam zabrinut za sigurnost. Njihove sigurnosne kamere su bile ujedno i moje sigurnosne kamere. I neko ih je isključio prije toga. Kada se to dogodi, počneš razmišljati o svemu i svačemu. Preselio sam se u drugačije okruženje, na imanje s puno više osiguranja, bilo je tu i privatno osiguranje - ispričao je Rabanal.

Život u Ekvadoru bio je pravi horor za njega.

- Vidio sam još puno užasnih stvari. Prošle godine je igrač s brojem 10 iz omladinskog B tima otišao kući sa svojom obitelji. Dvije osobe su došle, maskirane u policajce i ubili su ih sve, uključujući i tog klinca. Malog Miguelita, neka počiva u miru. To se događa u Ekvadoru...

Ispričao je i kakvu sudbinu je doživio Mario Pineida koji je osvojio dva naslova u domaćem prvenstvu i bio je ekvadorski reprezentativac.

- I on je ubijem. Nekada je igrao za moj Independiente. Bio je sjajan dečko. Otišao je do mesnice i upucali su ga, ispalili su pet metaka - zaključio je Rabanal.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov put započeo je daleko od južnoameričkog nasilja, na sunčanim Kanarskim otocima. Rođen u San Cristóbal de La Laguni, Javier Rabanal Hernández kao mladić je sanjao o nogometnoj karijeri igrajući za lokalne klubove poput CD Maspalomasa. Ipak, vrlo je rano shvatio da je njegov pravi poziv na klupi. Već 1998. godine, s nepunih dvadeset godina, hrabro je zakoračio u trenerske vode, preuzevši žensku ekipu Regla C.F. Godinama je brusio zanat, uglavnom radeći s mladim igračima i kao pomoćni trener u nizu manjih klubova na Kanarima, poput Lagune, Esperanze, Atlética Pinar i drugih.

Prvi pravi test kao glavni trener muške seniorske ekipe stigao je 2011. godine kada je preuzeo Atlético Restingo. U teškim okolnostima uspio je ostvariti zadani cilj i sačuvati klubu prvoligaški status u regionalnoj ligi Tenerifa, dokazavši da se zna nositi s pritiskom. Ipak, njegova strast ostao je rad s mladima pa se vratio u omladinski pogon Lagune, gdje je vodio juniorsku momčad u najvišem rangu španjolskog nogometa, División de Honor Juvenil.

Ključni trenutak u Rabanalovoj karijeri dogodio se 2016. godine, kada je shvatio da za iskorak mora napustiti Španjolsku. Odlučio je internacionalizirati svoju karijeru, skupljajući iskustva u nogometnim akademijama u Kanadi (Futuro Soccer Academy) i Kini (Leyi Academy). Ta su mu iskustva omogućila da razvije vlastitu metodologiju, daleko od očiju europske nogometne elite. Njegov rad nije prošao nezapaženo te 2018. godine stiže poziv iz Nizozemske. Pridružio se klubu Willem II, gdje je radio s U19 i U21 momčadima te bio jedan od koordinatora klupskog odjela za metodologiju. Bio je to ulazak na veliku scenu, u jednu od najcjenjenijih nogometnih škola na svijetu.

Vrhunac njegovog europskog puta uslijedio je u veljači 2022. godine, kada je dogovorio prelazak u redove velikana, PSV Eindhovena. Postao je pomoćnik legendarnog napadača Ruuda van Nistelrooya, prvo u mladoj momčadi Jong PSV, a nedugo zatim, u sezoni 2022./2023., i u prvoj ekipi. Kao dio Van Nistelrooyeva stožera, Rabanal je osvojio Kup Nizozemske i Superkup Nizozemske. Nakon što je Van Nistelrooy podnio ostavku, i Rabanal je napustio klub, ali s reputacijom modernog i sposobnog trenera, spremnog za samostalnu ulogu na najvišoj razini. Ta ga je reputacija početkom 2024. odvela preko Atlantika, u Ekvador, gdje je preuzeo Independiente Juniors, razvojnu momčad moćnog Independiente del Vallea.

Unatoč svemu što je proživio, Javier Rabanal nije slomljen. Samo dva dana nakon šokantnog otkaza u Independienteu, 15. prosinca 2025., prihvatio je novi izazov. Pristao je postati glavni trener peruanskog velikana Universitario de Deportes za nadolazeću sezonu 2026.