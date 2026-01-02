Luka Modrić i Milan zasjeli na čelo Serie A, hrvatski maestro najbolje ocijenjeni igrač utakmice

Milan je u prvoj utakmici 18. kola talijanskog prvenstva nastavio svoj fantastičan niz i pobjedom protiv Cagliarija zasjeo na vrh Serie A. U tvrdoj i napetoj utakmici na stadionu Unipol Domus, trenutak odluke dogodio se u 50. minuti. Nakon jedne brze akcije, Portugalac Rafael Leão sjajno se snašao pred golom domaćina i preciznim udarcem matirao vratara Caprilea za, pokazat će se, konačnih 1:0. Ova pobjeda donijela je Rossonerima iznimno važna tri boda u borbi za naslov prvaka, gurnuvši ih na prvo mjesto s 38 bodova, dva više od gradskog rivala Intera, koji ima utakmicu manje.

Konce igre milanskog velikana tijekom cijelog susreta vukao je neuništivi Luka Modrić. Hrvatski maestro još je jednom pokazao zašto i u poznim igračkim godinama predstavlja prevagu na terenu. Odigrao je svih 90 minuta, dirigirao je tempom svoje momčadi, a o njegovoj predstavi najbolje svjedoči i statistika. Prema podacima SofaScorea, Modrić je bio najbolje ocijenjeni igrač utakmice s ocjenom 7.8, nadmašivši i strijelca Leãa. Pritom je imao čak 92 posto točnih dodavanja te je uputio šest preciznih dugih lopti kojima je razbijao obranu Cagliarija.

Da je pobjeda Milana bila i uvjerljivija, mogao se pobrinuti upravo Modrić u samoj završnici utakmice. U 90. minuti, pri rezultatu 1:0, Milan je dobio slobodan udarac na dvadesetak metara od gola. Loptu je uzeo hrvatski kapetan i lukavim, prizemnim udarcem pokušao iznenaditi domaćeg vratara. Gađao je njegov kut, no Elia Caprile fantastično je reagirao i vršcima prstiju uspio obraniti udarac te spriječiti Luku da postigne svoj drugi pogodak u dresu Rossonera. Unatoč promašaju, Modrić je zaradio pljesak za sjajnu ideju i još jednu vrhunsku partiju.