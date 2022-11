Doveo sina na utakmicu i postao hit na internetu, nazivaju ga ocem godine

Fotografija oca i sina na košarkaškoj utakmici u SAD-u postala je viralna na društvenim mrežama. Naime, otac rudar izravno s posla doveo je svoga trogodišnjeg sina Eastona na utakmicu njihovih Kentucky Wildcatsa u sveučilišnoj ligi.

Čovjek je stigao iz smjene u rudniku, još uvijek prljav i u radnoj uniformi. Bio je vidno umoran, dok je dječak bio nasmijan.

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.



From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v