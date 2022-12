Nogomet bez incidenta i skandala: Vatreni nas uzdižu u elitu, oporba baca u zapećak

Hrvatska nogometna reprezentacija igra danas za broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru, no sam ishod jedne utakmice, dobar ili loš, ne mijenja na ocjeni da je Hrvatska dio svjetske nogometne elite. Zapravo je taj status dugo gradila, još od 1998. godine, kad se prvi put pojavila na najvećoj sceni i odmah osvojila broncu, ali i simpatije.



I dok se tada još pomalo lakonski zaključivalo da je samo iskoristila plodove rada iz bivše Jugoslavije, četvrt stoljeća poslije Hrvatska je potpuno zasjenila domete nogometne reprezentacije te pokojne države, odskočivši u svakom smislu u odnosu na one s kojima je činila istu momčad i koji se tek povremeno pojave na velikim natjecanjima. A i kad se pojave, brzo odu. Nije to slučajno.