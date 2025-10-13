Naši Portali
26 IGRAČA

Donosimo popis igrača koje će Dalić voditi na Svjetsko prvenstvo, Brune Petkovića još se nije odrekao

Pula: Konferencija Dalića i Weissa nakon prijateljske utakmice Hrvatska - Gruzija
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/7
Autor
Tomislav Dasović
13.10.2025.
u 12:01

Da, možda zvuči iznenađujuće, ali izbornik tretira Petkovića dijelom Obitelji, kao igrača koji je rješavao utakmice u reprezentaciji, postizao važne golove.

Neposredno nakon utakmice s Gibraltarom u Varaždinu, izbornik Zlatko Dalić izjavio je kako njegov stožer prati sve igrače, naglasivši kako „reprezentacija nikome nije zabranjena”. No, kada je bio upitan na koje igrače misli, tko bi još mogao doći u obzir kao kandidat za Svjetsko prvenstvo, Dalić je taktično izbjegao odgovor.

- Reprezentacija nikome neće pobjeći. Trebaju nam kontinuitet, kvaliteta, ponašanje i ozbiljnost. Ne zovemo igrače nakon dvije dobre utakmice, vrata su svima otvorena i jedva čekam da se netko nametne s 10-15 utakmica i dva mjeseca kontinuiteta dobrih igara – odgovorio je Dalić, uz dodatak kako bi imenovanje nekog od kandidata donijelo nepotreban publicitet. Naime, izbornik ne voli kada mu se kandidati za reprezentaciju nameću preko medija.

Ali, ima još jedan razlog zbog kojega Dalić ne spominje eventualne nove kandidate za reprezentaciju: zato što ih – nema! Koliko god se to možda činilo preuranjenim, popis za Svjetsko prvenstvo je tu, spreman, Dalić bi ga već danas mogao isporučiti Fifi. Evo kako stvari stoje. U listopadskim akcijama, s Češkom i Gibraltarom, sudjelovala su 25-orica igrača. U utakmici s Gibraltarom u zapisniku nisu bili Šutalo i Ćaleta-Car, dakle bilo ih je 23, a samo Ivušić i Smolčić u spomenute dvije utakmice nisu dobili ni minute. Jednostavno, nije bilo prilike, što ne znači da nisu dio Obitelji, dapače.

I tko onda nedostaje za kvotu 26 za Ameriku? Samo jedan, i to nezamjenjivi – Josip Stanišić iz Bayerna, trenutačno oporavljenik. Na inicijalnom Dalićevom popisu bio je i 18-godišnji Luka Vušković, kojega je Dalić prepustio izborniku mladih Oliću, pa Vuškovića možemo tretirati kao džokera za SP; upast će ako se netko od standardnih stopera ozlijedi.

Brat Zlatka Dalića stigao na utakmicu reprezentacije u Varaždin

Dakle, zanemarimo li faktor neugodnih iznenađenja za izbornika u obliku ozljeda, na njegovom popisu za Svjetsko prvenstvo 2026. bit će ovih 26 igrača: 

Vratari: Livaković, Ivušić, Kotarski;
Obrambeni: Stanišić, Smolčić, Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Pongračić, Erlić, Bradarić; 
Vezni: Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Majer, Baturina, Jakić, P. Sučić, Moro, L. Sučić, Fruk;
Napadači: Perišić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, Ivanović.

Dakle, Stanišić i Smolčić bit će kandidati za desnog braniča, Bradarić će uz Gvardiola kandidirati i za lijevog braniča. Oko stopera, veznih i napadača sve je jasno.  Tražimo li pak po jednog „lucky losera” u svakoj liniji, igrača koji bi mogao upasti na popis ako se netko od standardnih ozlijedi, onda bi to po pozicijama bili: vratar Letica, stoper Vušković, veznih ima dovoljno, krilo Oršić, špica – Petković ili Matanović.

Da, možda zvuči iznenađujuće, ali izbornik tretira Petkovića dijelom Obitelji, kao igrača koji je rješavao utakmice u reprezentaciji, postizao važne golove. Na Petkovića nakon odlaska iz Dinama mnogi gledaju podcjenjivački, nazivajući posprdno njegov klub „Kebabsporom”, a taj Kocaelispor ima prosječnu gledanost od 20 tisuća gledatelja na domaćim utakmicama, i Bruno u turskoj Super ligi ima jači podražaj nego što ga je imao u HNL-u.
Hrvatska reprezentacija Bruno Petković Zlatko Dalić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar jeremija1
jeremija1
12:23 13.10.2025.

realno govoreći, ovo je najbolje što imamo. ostaje još da se vidi malog Valinčića na desnom boku. mali se diže u formi, probija bolje od ostalih

KU
Kujttim
12:17 13.10.2025.

Marco Pašalić je pokazao da može, ali što su pokazali Baturina i Moro? Biti će tu još barem tri do četiri izmjene jer je najgore 8 i pol mjeseci prije početka SP zaključiti popis. Netko će se ozlijediti, netko uopće neće igrati u klubu, a biti će i onih koji će proljeće odigrati u super formi, a sada nisu na popisu. Polako.

