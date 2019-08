Donna Vekić protiv Venus Williams za četvrtfinale u Cincinnatiju

Donna Vekić (WTA - 26.) je drugi put u dva tjedna pobijedila nekad najbolju svjetsku tenisačicu Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku (WTA - 40.), a svladavši je sa 6-2, 7-5 u 2. kolu Premier turnira u Cincinnatiju, 23-godišnja Osječanka je izborila dvoboj osmine finala protiv još jedne teniske legende, 39-godišnje Amerikanke Venus Williams (WTA - 65.).

Vekić je za drugu pobjedu nad Azarenkom trebala 83 minute tijekom kojih je uglavnom ona bila ta koja je dominirala i diktirala događaje na terenu.

U prvom je setu povela s 4-0, nakon dugačkog gema i spašene 'break-lopte' prednost povećala na 5-1 da bi dva gema poslije zaključila prvu dionicu.

U drugom setu je do novog 'breaka' stigla u trećem gemu i držala prednost do 4-2. Tada je Bjeloruskinja prvi put zaigrala nešto bolje, nanizala tri gema i povela s 5-4, ali joj je hrvatska reprezentativka do kraja meča prepustila svega tri gema, da bi na prvu meč-loptu zabila svoj peti as.

Plasman u osminu finala donijet će napredak Vekić na WTA ljestvici, a u slučaju pobjede na Venus Williams i prolaza u četvrtfinale, Osječanka bi opet preskočila Petru Martić i u ponedjeljak postala najbolje rangiranom hrvatskom tenisačicom.

Protiv Venus Williams je igrala jednom, prije tri godine u Wimbledonu, a tada je sedmerostruka Grand Slam pobjednica slavila u dva seta (7-6, 6-4).

Dvoboj Vekić - Williams na rasporedu je u četvrtak.

