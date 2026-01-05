Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
KRAJ SAPUNICE?

Dominik Livaković trenira u Zagrebu! U ovaj klub se ne vraća, evo što je s dolaskom u Dinamo

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.01.2026.
u 15:17

"Trenira sam, individualno, ali ne u Dinamu. Kao profesionalac održava formu", rekao je Hini u ponedjeljak Andy Bara, nogometni menadžer koji u ovom slučaju pomaže Dinamu da riješi transfer

 Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković i dalje je član katalonske Girone, a već nekoliko dana individualno trenira u Zagrebu u iščekivanju mogućeg transfera u Dinamo.

"Trenira sam, individualno, ali ne u Dinamu. Kao profesionalac održava formu", rekao je Hini u ponedjeljak Andy Bara, nogometni menadžer koji u ovom slučaju pomaže Dinamu da riješi transfer.

Livaković, 30-godišnji reprezentativac Hrvatske, želi se vratiti na Maksimir gdje je bio od 2016. do 2023.

"Vidjet ćemo što će biti. Napravit ćemo najbolje što se može", napominje Bara.

Dinamo, koji čeka rasplet događaja, također je potvrdio da Livaković ne trenira kod njega.

Hrvatski vratar će se ovaj tjedan vratiti u Gironu s kojom ima potpisan ugovor do kraja sezone.

"On je i dalje naš član", kaže Gironin glasnogovornik David Torras. "Kao što je ranije rekao naš trener, Livaković je dobio dopuštenje kluba da ne trenira i riješi svoju budućnost", dodaje.

Girona je u nedjelju pobijedila s 2-1 u gostima Mallorcu u španjolskom prvenstvu, a na vratima je opet bio 33-godišnji Paulo Gazzaniga. S obzirom da Livaković u Zagrebu nastoji dogovoriti transfer, na klupi za pričuve je sjedio 20-godišnji Vladislav Krapivtsov.

Trener Michel Sanchez ima veliko povjerenje u Gazzanigu kojeg je držao među vratnicama u prvom dijelu sezone. Livaković je došao ljetos u Gironu na jednogodišnju posudbu iz turskog Fenerbahčea, a nije niti jednom nastupio. Nastavi li se takva situacija mogao bi nespreman doći na Svjetsko prvenstvo koje počinje za šest mjeseci.

U Fenerbahče se neće vraćati jer je taj klub ljetos doveo 32-godišnjeg brazilskog reprezentativnog vratara Edersona.

"Dominik želi doći u Dinamo, ali to nije lako", upozorava Bara.

Fenerbahče traži da mu se isplati odšteta, a i Girona ima svoje zahtjeve.

"Trenutno nitko ne zna što će se dogoditi", kaže Bara. "Ali mi se nadamo pozitivnom ishodu".

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dinamo Dominik Livaković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

58
Janjetina u Udovicama

Skandal s Mamićem trese hrvatski nogomet! Otkrivamo tko bi prvi mogao biti smijenjen

Jedna prekjučerašnja janjetina u restoranu Udovice, na putu između Čitluka i Mostara, dobrano je uzburkala odnose u hrvatskom nogometu. S pravom, jer na tom ručku zajedno s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, Zdravkom Mamićem, sjedila su i trojica istaknutih članova hrvatskog nogometa – glavni tajnik Tomislav Svetina, član izvršnog odbora Božidar Šikić te donedavni zamjenik glavnog tajnika Neven Šprajcer.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!