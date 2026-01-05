Dominik Livaković trenira u Zagrebu! U ovaj klub se ne vraća, evo što je s dolaskom u Dinamo

Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković i dalje je član katalonske Girone, a već nekoliko dana individualno trenira u Zagrebu u iščekivanju mogućeg transfera u Dinamo.

"Trenira sam, individualno, ali ne u Dinamu. Kao profesionalac održava formu", rekao je Hini u ponedjeljak Andy Bara, nogometni menadžer koji u ovom slučaju pomaže Dinamu da riješi transfer.

Livaković, 30-godišnji reprezentativac Hrvatske, želi se vratiti na Maksimir gdje je bio od 2016. do 2023.

"Vidjet ćemo što će biti. Napravit ćemo najbolje što se može", napominje Bara.

Dinamo, koji čeka rasplet događaja, također je potvrdio da Livaković ne trenira kod njega.

Hrvatski vratar će se ovaj tjedan vratiti u Gironu s kojom ima potpisan ugovor do kraja sezone.

"On je i dalje naš član", kaže Gironin glasnogovornik David Torras. "Kao što je ranije rekao naš trener, Livaković je dobio dopuštenje kluba da ne trenira i riješi svoju budućnost", dodaje.

Girona je u nedjelju pobijedila s 2-1 u gostima Mallorcu u španjolskom prvenstvu, a na vratima je opet bio 33-godišnji Paulo Gazzaniga. S obzirom da Livaković u Zagrebu nastoji dogovoriti transfer, na klupi za pričuve je sjedio 20-godišnji Vladislav Krapivtsov.

Trener Michel Sanchez ima veliko povjerenje u Gazzanigu kojeg je držao među vratnicama u prvom dijelu sezone. Livaković je došao ljetos u Gironu na jednogodišnju posudbu iz turskog Fenerbahčea, a nije niti jednom nastupio. Nastavi li se takva situacija mogao bi nespreman doći na Svjetsko prvenstvo koje počinje za šest mjeseci.

U Fenerbahče se neće vraćati jer je taj klub ljetos doveo 32-godišnjeg brazilskog reprezentativnog vratara Edersona.

"Dominik želi doći u Dinamo, ali to nije lako", upozorava Bara.

Fenerbahče traži da mu se isplati odšteta, a i Girona ima svoje zahtjeve.

"Trenutno nitko ne zna što će se dogoditi", kaže Bara. "Ali mi se nadamo pozitivnom ishodu".