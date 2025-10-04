Dominik Livaković proživljava bolne trenutke, opet se dogodilo ono od čega je strahovao

Nogometaši Girone upisali su prijeko potrebna tri boda u ogledu protiv Valencije, svladavši goste na svom terenu rezultatom 2:1 u napetoj utakmici La Lige. Pobjeda je tim veća jer je izborena s igračem manje u samoj završnici, čime je momčad pokazala karakter i prekinula negativan niz te se pomaknula s posljednjeg mjesta na ljestvici. Bio je to dvoboj pun preokreta i uzbuđenja koji je navijače držao na rubu sjedala sve do posljednjeg sučevog zvižduka, a pobjeda je na kraju proslavljena kao veliko olakšanje za cijeli klub i njegove navijače.

Utakmica je ponudila pravi triler. Domaćine je u vodstvo doveo ukrajinski napadač Vladyslav Vanat, koji je sjajnim udarcem izvan šesnaesterca matirao gostujućeg vratara i donio rano veselje. Ipak, Valencia se nije predavala te je u drugom poluvremenu uspjela izjednačiti preko Diega Lópeza. Kada se činilo da bi gosti mogli preuzeti kontrolu, Girona je pokazala snagu. Nedugo nakon primljenog pogotka, Arnau Martínez najbolje se snašao nakon jednog prekida i ponovno doveo svoju momčad u vodstvo. Prava drama uslijedila je u 80. minuti kada je veznjak Girone, Iván Martín, zaradio drugi žuti karton i morao napustiti teren. S igračem manje, domaći su se herojski branili tijekom čak deset minuta sudačke nadoknade i uspjeli sačuvati minimalnu, ali zlata vrijednu prednost.

Dok su njegovi suigrači na terenu proživljavali dramu i na kraju slavili veliku pobjedu, hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković sve je pratio s klupe za pričuve. Za vratara njegovog kalibra i statusa prvog čuvara mreže hrvatske nogometne reprezentacije, takva situacija postaje sve zabrinjavajuća. Iako se od njegovog dolaska u klub očekivalo da će odmah preuzeti mjesto među vratnicama, trener Girone očito ima drugačije planove, barem u ovom početnom dijelu sezone. Livakovićevo lice na klupi tijekom napetih trenutaka utakmice govorilo je više od riječi, odražavajući mješavinu podrške suigračima i osobnog iščekivanja prilike koja nikako da stigne.

Podsjetimo, Livaković je u Gironu stigao 1. rujna na posudbu iz turskog Fenerbahčea, a dogovor o posudbi vrijedi do kraja tekuće sezone. Od njegovog dolaska prošlo je više od mjesec dana, no hrvatski vratar još uvijek nije upisao niti jednu jedinu minutu službenog nastupa za španjolski klub. Njegovo ime redovito se nalazi u zapisniku, ali isključivo kao alternativa prvom vrataru, što zasigurno nije scenarij kojem se nadao ni on, a ni hrvatska nogometna javnost.

Ovakav rasplet događaja otvara brojna pitanja o Livakovićevom statusu i budućnosti u klubu. Dok momčad pobjeđuje, treneru je teže mijenjati dobitnu formulu, što dodatno komplicira situaciju za hrvatskog vratara. Kontinuitet nastupa ključan je za svakog sportaša, a posebno za vratara na tako visokoj razini, pogotovo u kontekstu nadolazećih obveza hrvatske reprezentacije. Nedostatak minutaže u jakoj ligi poput španjolske mogao bi postati problem, a navijači se s pravom pitaju kada će konačno dobiti priliku pokazati neospornu kvalitetu zbog koje je i doveden u Gironu.