TENIS

Đoković šokirao navijače: Otkazao nastup na još jednom Mastersu

27.03.2026.
u 22:57

Organizatori ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu, prvog takvog ranga na zemljanoj podlozi u godini, službeno su objavili da na njemu neće nastupiti 39-godišnji srpski tenisač Novak Đoković.

Ranije je Đoković zbog ozljede desnog ramena otkazao i nastup na ATP Masters 1000 turniru u Miamiju koji završava ove nedjelje. Posljednji je nastup Đoković imao u Indian Wellsu. Tada je tenisač s rekordna 24 Grand Slam naslova u karijeri poražen od Britanca Jacka Drapera u osmini finala.

U karijeri je Đoković dva puta osvajao turnir u Monte Carlu, najbolji je bio 2013. i 2015. godine. Prvi idući nastup Đoković bi trebao imati na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Madridu.

Nastup u Monte Carlu nije otkazao samo Đoković, već su zbog ozljeda isto učinili američki tenisači Taylor Fritz i Ben Shelton.
